Program permanent la muzee

Ministerul francez al Culturii intenționează să lase deschise muzeele Luvru, Orsay și Palatul Versailles, pentru a le crește încasările, în contextul scăderii subvențiilor, și a veni în întâmpinarea fluxului tot mai mare de vizitatori. Inspirându-se din ceea ce se face la New York, Londra sau Madrid, ministerul francez se gândește să lase deschise zilnic marile muzee ca Luvru, Orsay sau Palatul Versailles. Această experiență s-a dovedit rentabilă la Madrid și New York. Instituțiile culturale menționate sunt închise, în prezent, lunea sau marțea. ”Reflectăm încă la această idee, iar cele trei muzee se gândesc la posibilitatea de a o pune în practică”, arată ministerul. Luvru a avut anul trecut 9,2 milioane de vizitatori, Muzeul d'Orsay - 3,5 milioane, iar Palatul Versailles - 7 milioane. La Londra, toate marile muzee, precum British Museum, National Gallery și Tate Modern, sunt deschise șapte zile din șapte, iar la Madrid, Prado este deschis toată săptămâna, începând din noiembrie 2011. Muzeele din New York au avut mai mulți vizitatori odată cu introducerea programului de șapte zile: numărul vizitatorilor la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) s-a dublat anul trecut față de 2004, de la 1,5 milioane la 3 milioane. În ceea ce privește Muzeul de Istorie Naturală, acesta se închide doar două zile pe an, de Ziua Recunoștinței și de Crăciun.