Programa la disciplina religie, regândită

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că a avut o întâlnire cu Patriarhul Daniel în urma căreia a convenit regândirea programei la disciplina religie, urmând ca aceasta să fie predată după manuale noi începând cu anul şcolar viitor. „Disciplina religie va fi predată în şcoli după programe şi manuale noi, începând cu anul şcolar viitor. Am avut o întâlnire cu Preafericitul Patriarh Daniel în urma căreia am convenit şi la regândirea programelor disciplinei de religie. La aceasta lucrează acum o echipă formată din specialişti, şi de la Ministerul Educaţiei şi de la Patriarhie”, a adăugat Andronescu. Ministrul Educaţiei a mai spus că Patriarhul Daniel a acceptat ca orele de religie să se centreze pe sistemul de valori de referinţă cu care orice absolvent „trebuie să plece în viaţă”. De asemenea, ministrul Educaţiei a declarat că manuale electronice reprezintă o necesitate pentru şcolile din România, cele tradiţionale urmând să fie înlocuite cu ebook-uri, după ce programele şcolare vor fi schimbate. „În învăţământul superior am introdus acest sistem de mai mulţi ani şi a fost extrem de bine primit de studenţi, astfel încât cred că manualul electronic va fi recepţionat cu atractivitate și de elevi. Dacă vor fi introduse aceste ebook-uri, elevii ar scăpa de greutatea ghiozdanului, care a fost de foarte multe ori invocată de părinţi, de presă şi, în general, de oamenii şcolii. În al doilea rând, cred că generaţia tânără este mult mai atrasă de lucruri noi. Un manual electronic ar fi un element de noutate şi ar fi recepţionat pozitiv”, a explicat Andronescu.