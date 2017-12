Programa şcolară se revizuieşte, manualele rămîn aceleaşi?!

Ministerul Educaţiei a lansat, ieri, pe site-ul propriu, programele şcolare revizuite pentru ciclul gimnazial de învăţămînt, valabile începînd cu anul şcolar 2008-2009, curricula fiind redusă, în medie, cu aproape 30%. Programele reduse vor viza doar clasele V-VII, iar pentru clasele a VIII-a curricula rămîne neschimbată în anul şcolar 2008-2009, a spus secretarul de stat din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), Zvetlana Preoteasa. Aceasta a precizat şi că în toamnă a cerut reducerea cu 70% a programei de studiu, sperînd să ajungă măcar la 40%. „Nu s-a putut mai mult. Deşi cam asta ne dorim, reducerea cu 40% a programei de studiu. Deocamdată am reuşit reducerea cu aproximativ 30%. Nu este un procent care să ne mulţumească, dar atît s-a putut în acest moment. În următoarea etapă, adică pînă în 2012, sper să ne atingem obiectivul propus” a mai spus Preoteasa. Revizuirea programelor a început în 15 octombrie şi s-a încheiat în mai, în această acţiune fiind implicaţi 1.259 de profesori din toate specialităţile. “Procesul de revizuire a programelor şcolare pentru clasele V-VIII a fost realizat în mai multe etape, implicînd profesori care predau în învăţămîntul gimnazial. Principiile care au stat la baza procesului de revizuire au vizat, în principal, aducerea programelor cît mai aproape de cele din UE. Nu avem pretenţia că sînt cele mai bune programe, dar pot spune că au fost operate foarte multe modificări, încercînd să punem accentul pe calitate şi nu pe cantitate”, a adăugat Preoteasa. Potrivit acesteia, a fost scoasă comunicarea monologată din programa de clasa a V-a, şi de asemenea, noţiuni care privesc dinamica vocabularului. La limbile moderne, noile programe pun mai mult accent pe comunicare în contextul relaţiilor de viaţă ale elevilor, fiind eliminate multe din conţinuturile gramaticale. De asemenea, elevii din clasa a IV-a nu vor mai studia geometrie, această disicplină urmînd să fie studiată un an mai tîrziu, în clasa a V-a. De asemenea, patrulaterele nu vor mai fi studiate în calsa a VI-a, ci în a VII-a, şi tot din materia de clasa a VI-a au fost scoase operaţiile cu fracţii ordinare. Preoteasa a spus că la fizică s-a renunţat foarte mult la teorie şi se va pune accent pe activitatea practică, de laborator, iar din chimia de a VII-a au fost scoase fenomene fizice şi chimice, purificarea substanţelor. La istorie s-au scos foarte multe concepte şi termeni “are dădeau dureri de cap copiilor, profesorilor şi părinţilor”. De exemplu, la clasa a V-a s-a renunţat la populaţii primitive în epoca contemporană, formele de relief şi zonele climatice sau exploatarea resurselor naturale. De la Geografie au fost scoase foarte multe elemente legate de geografia fizică, formarea şi evoluţia reliefului, forma pămîntului, analiza unui fluviu, Orientul Apropiat şi Mijlociu. “Cea mai mare noutate o reprezintă programa de la religie. Este vorba despre o programă complet nouă de la clasa I şi pînă la a XII-a. La realizarea acestei programe au colaborat profesori aparţinînd tuturor cultelor. În învăţămîntul românesc există peste 1.000 de profesori de religie care aparţin altor culte”, a mai spus Preoteasa. Au mai fost făcute modificări mari la programa pentru educaţie civică, dar şi la cea pentru educaţie fizică şi sport. Paradoxul - inevitabil, căci trăim în România - este faptul că manualele nu vor putea fi schimbate în acelaşi ritm şi, de aceea, în anul şcolar viitor, elevii vor studia după manuale vechi, iar profesorii vor avea la dispoziţie programele noi, astfel că vor putea corobora materia care trebuie predată conform cu noile programe, a mai precizat secretarul de stat.