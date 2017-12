Programe de formare profesională pentru 1.400 de persoane vulnerabile

Incluziunea socială - adică toate măsurile și acțiunile desfășurate cu scopul de a asigura faptul că toți oamenii sunt capabili să facă parte din societate, indiferent de origine sau rasă, limbă, cultură, gen, dizabilitate, statut social sau vârstă - are ca scop primar combaterea discriminării și excluziunii sociale, implicit respectarea drepturilor tuturor persoanelor și grupurilor dintr-o societate, accentuând diversitatea. Astfel, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanța, în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și SC Vent Consulting Team SRL, dă naștere proiectului „Incluziune socială pentru o viață mai bună”, cofinanțat din Fondul Social European. Proiectul, care va fi lansat astăzi, la Constanța, se va desfășura pe parcursul a 18 luni, având ca obiectiv general facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, cum ar fi cele de etnie rromă, cu dizabilități, sau a tinerilor de peste 18 ani care și-au încheiat studiile liceale. Activitățile proiectului urmăresc creșterea șanselor de integrare socio-profesională a 1.417 de persoane, dar și programe de formare profesională pentru meserii precum maseur, lucrător în izolații, agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, barman, contabil etc. Și IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, sprijină acest proiect. El spune că orice om rațional își exprimă apartenența la comunitate și societate, de aceea trebuie să se bucure de drepturi firești, indiferent de rasă, credință, de starea de sănătate, referindu-se în special la persoanele cu dizabilități. ”Omul care este în cărucior, dar gândește și relaționează cu semenii săi are aceeași demnitate cu ei. Membrii comunității rrome au aceleași drepturi ca oricare altă persoană, astfel încât dezavuăm orice discriminare și privire disprețuitoare. De aceea, slujitorii Bisericii exercită o misiune prin care îi îmbrățișează pe toți oamenii, tratându-i cu respect, cu prețuire, cu iubire frățească neștirbită și bucuria de a-i integra în comunitatea Bisericii”, a spus IPS Teodosie.