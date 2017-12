Programe de training pentru dentişti

În perioada octombrie 2012 - mai 2013, Societatea Română de Ergonomie Dentară va desfăşura programe de training adresate personalului medical dentar. În cadrul proiectului „Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene”, Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED) va desfăşura, alături de partenerii săi din Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Timişoara, şi o campanie de instruire, o serie de cursuri gratuite pentru personalul medical dentar, în scopul creşterii calităţii serviciilor stomatologice din România şi alinierea acestora la standardele europene. Potrivit organizatorilor, cursurile vor avea următoarele tematici: program de formare profesională continuă în ergonomie şi prevenţie dentară; program de formare profesională continuă în management performant al cabinetului/clinicii de medicină dentară, bazat şi pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. „Participând la acest program intensiv, personalul medical va acumula cunoştinţe şi va aprofunda tehnici de management aplicabile în cabinetul de medicină dentară, precum şi cunoştinţe de organizare a cabinetului pe principii ergonomice. Cursurile sunt complet gratuite, iar cazarea, masa şi transportul cursanţilor se vor deconta în limita prevederilor legale”, a declarat preşedintele Societăţii Române de Ergonomie Dentară, conf. dr. Cristian Comeş.

BENEFICIILE Cursanţii vor afla care sunt cerinţele de organizare şi funcţionare ale cabinetului dentar impuse de normele europene şi cum se implementează la nivel naţional, dar îşi vor îmbunătăţi şi cunoştinţele legate de prevenirea îmbolnăvirilor medic-pacient prin contaminare (infecţii încrucişate) şi a îmbolnăvirilor aparatului dento-maxilar. De asemenea, vor dobândi noţiuni de management al cabinetului de medicină dentară, dar vor putea elabora strategii realiste, contribuind la succesul pe termen lung al afacerii, şi vor putea dezvolta aptitudini de lider. La nivel macro, proiectul are ca scop îndeplinirea a trei aspecte majore. Este vorba despre instruirea a 3.120 de persoane în domeniile ergonomiei, prevenţiei şi managementului, în cadrul celor cinci euroregiuni în care se desfăşoară, de crearea unei platforme de e-learning şi a unui portal, dar şi de deschiderea a cinci centre experimentale de training adresate perfecţionării profesionale a specialiştilor din medicina dentară. La final se vor intocmi două ghiduri practice de specialitate: unul în domeniul ergonomiei şi prevenţiei dentare şi, al doilea, în domeniul managementului dentar performant. Proiectul „Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene” (POSDRU/81/3.2/S/55651) are o valoare eligibilă de 17.510.762 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni”, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Pe lângă SRED, proiectul are ca parteneri: Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi şi compania de instruire Aleron Training SRL.