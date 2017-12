Prim-adjunctul ministrului Sănătăţii, dr. Raed Arafat, a declarat vineri, la Târgu Mureş, că în martie va începe implementarea a două programe experimentale în România, cel de sprijin pentru accidentele vasculare cerebrale (AVC) şi cel de traume pentru implanturi şi dispozitive medicale, pentru care s-a alocat suma de 200-220 de milioane de lei, care include şi dotarea secţiilor de Terapie Intensivă. Programul pilot de sprijin pentru AVC va fi implementat în cinci centre din ţară (fără Constanţa), cel puţin deocamdată. „Sunt vizaţi bolnavii care au un cheag de sânge în cap, deci nu hemoragie. Dacă se administrează unele medicamente, pot să dizolve cheagul înainte ca omul să rămână paralizat pe viaţă. Acesta este un program experimental, cu care vom merge foarte atent şi dacă reuşim să-l implementăm bine îl vom extinde şi în alte centre, în următorii doi ani”, a explicat dr. Arafat. Cât despre programul destinat traumei pentru toate implanturile şi dispozitivele medicale care reprezentau o problemă de cost pentru spitale, oficialul a spus că şi acesta are toate şansele să se extindă, cel mai probabil în acest an. Dr. Arafat crede că efectele acestor programe se vor vedea chiar din 2013 şi că, întotdeauna, „din primul an de implementare înveţi, astfel încât să se poate perfecţiona lucrurile”. Referitor la suma alocată, oficialul a spus că este una semnificativă şi că ea este destinată numai materialelor sanitare şi medicamentelor, pentru un număr de spitale de urgenţă, de început.