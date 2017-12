Programe în premieră pe litoralul românesc

Turiştii care doresc să petreacă şi vara viitoare pe litoralul românesc se vor putea bucura de aceleaşi programe puse la dispoziţie de reprezentanţii agenţiilor de turism, patronatelor hoteliere şi autorităţilor locale. Aceasta este una dintre concluziile Bursei Litoral 2013, care a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, la Constanţa. „Pentru sezonul 2013 vom continua lansarea ofertelor speciale de tipul „Înscrieri timpurii”, „Litoralul pentru toţi”, „Litoralul pentru toţi - All inclusive”, „Zile gratuite de Vacanţă” şi vom lansa, în premieră, programele „Seniori pe Litoral” şi „Clubbing la Mamaia - All night long Romanian Riviera!””, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Ea a adăugat că pentru 2013 se preconizează o creştere a numărului de turişti, fiind purtate negocieri cu touroperatori polonezi, iranieni şi germani pentru derularea de zboruri charter către aeroporturile Constanţa şi Tulcea. „Sezonul 2012 a reuşit să aducă “O 9atitudine în turism!”. „Suntem mândri şi bucuroşi în acelaşi timp. Am dovedit că se poate! Acum începem să lucrăm la un „Master Plan Litoral - Delta Dunării”, o strategie pe fiecare staţiune, alături de hotelieri, autorităţile locale, agenţiile de turism şi operatorii privaţi implicaţi în turismul local. Avem nevoie de o actualizare a Master Planului realizat de Organizaţia Mondială a Turismului în 2007, care să corespundă cu necesităţile şi realităţile actuale ale dezvoltării şi promovării litoralului şi Deltei Dunării”, a spus Corina Martin.