Programul autobuzelor RATC

În perioada Sărbătorilor de Iarnă, programul obişnuit al autobuzelor RATC a suferit câteva schimbări, informează Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa. Astfel, astăzi, orele curselor vor rămâne aceleaşi: între 5.15 şi 23.00, iar liniile care deservesc unele centre comerciale îşi vor prelungi programul, astfel: 43C şi 100C îşi vor încheia activitatea la ora 00.30, 43M şi 101M, la ora 23.00, linia 3R, la ora 22.30, linia 5R, la ora 23.30, iar autobuzul dinspre târgul de legume şi fructe, 3B, va avea program normal. În ultima zi din an, toate autobuzele vor avea un program de funcţionare normal: 5.15 - 21.30, cu excepţia celor care merg înspre centrele comerciale, astfel: 43C, 100C, 3R, 5R vor avea ultima cursă la ora 18.30, iar 43M, 101M, până la ora 19.00. 3B-ul circulă doar până la ora 14.30. În prima zi din an, nu va circula niciunul dintre autobuzele RATC care merg spre centrele comerciale, iar celelalte îşi vor începe activitatea abia la ora 12.00 şi vor încheia la ora 23.00. A doua zi din an, primul autobuz va circula de la ora 7.00, după programul de weekend, până la ora 23.00, cu excepţia 43C, 100C, 3R (până la 22.30) şi 5R (până la 20:30), iar 3B nu va circula deloc nici a doua zi din an. Din 3 ianuarie 2014, programul va reveni la normal, cu excepţia autobuzului 3B, care va avea doar 2 curse pe zi: la ora 6.00 şi la ora 18.00. RATC mai informează că, în ultima zi din an, casele de abonamente vor fi deschise, între orele 8.00 şi 18.00, cu excepţia casei de abonamente Gară Peron liniile 40, 43 şi 100, care va funcţiona între orele 6.00 şi 20.00. Pe 1 ianuarie, toate casele de abonamente vor fi închise.