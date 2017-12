Programul BVB la sfîrşitul anului

Consiliul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a decis, în urma consultării cu firmele de brokeraj, ca ultima zi de tranzacţionare din acest an să fie 23 decembrie, iar în intervalul 24 - 31 decembrie piaţa să fie închisă. De asemenea, zilele de 1 şi 2 ianuarie sînt libere, întrucît sînt considerate sărbători legale. Prima şedinţă din 2009 a BVB va avea loc la 5 ianuarie. Totodată, ultima zi de lucru din acest an pentru Depozitarul Central (instituţia care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe piaţa de capital) a fost fixată pentru 30 decembrie. Operaţiunile Depozitarului Central vor fi reluate la 8 ianuarie. Pentru creşterea eficienţei şi siguranţei operaţiunilor, sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central a fost conectat direct, din 5 decembrie, cu sistemele administrate de Banca Naţională a României (BNR). Conectarea RoClear, administrat de Depozitarul Central, cu sistemele ReGIS şi SaFIR ale BNR va facilita interogarea garanţiilor constituite de băncile de decontare şi transmiterea instrucţiunilor de plată, în scopul efectuării operaţiunilor de decontare bănească aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare. RoClear şi SaFIR au mai fost conectate în luna iulie, pentru a permite tranzacţionarea titlurilor de stat pe BVB. Interconectarea celor două depozitare permite tranzacţionarea simultană a titlurilor de stat pe piaţa reglementată administrată de BVB şi pe piaţa secundară interbancară, transferul acestora fiind de tip \"livrare fară plată\" (free of payment), fară schimbarea proprietăţii. Titlurile de stat se tranzacţionează la BVB din luna august a anului trecut.