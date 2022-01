Programul “Casa Verde Fotovoltaice” se reia de miercuri

După o pauză de doi ani, Ministerul Mediului reia programul Casa Verde Fotovoltaice.

De anul viitor, programul Casa Verde Fotovoltaice se va derula lunar, cu cate 65 de milioane de lei. Suma ar acoperi peste trei mii de cereri pe lună.

Statul suportă cel mult 20.000 de lei din costul unui sistem de panouri, iar beneficiarul trebuie să mai pună în jur de 2.000 de lei, în funcție de instalația aleasă.

Lorand Fulop, președintele Administrației Fondului pentru Mediu:

Vom avea opt conturi per instalator și pe lângă această limitare am imbunătățit și sistemul informatic. Acum se pot înregistra dosare cu o viteză maximă de un dosar per trei minute, per cont. Pe lângă asta, ghidul a fost simplificat, mai ales la cerințele tehnice.