Programul de Convergenţă anunţă politici de austeritate

Guvernul a trimis Comisiei Europene (CE) forma actualizată a Programului de Convergenţă 2008-2011, în care prezintă evoluţia prognozată a economiei interne pentru următorii ani şi anunţă politici fiscale de austeritate, precum menţinerea creşterilor salariale la nivelul inflaţiei şi blocarea angajărilor. Programul actualizat de Convergenţă, înregistrat deja de CE, a fost elaborat de Guvern pe baza ultimelor evoluţii şi proiecţii ale mediului economic intern şi internaţional, precum şi a recentei rectificări bugetare efectuate în urma acordului de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional. Potrivit programului, pentru anul 2009, prognoza macroeconomică ia în calcul faptul că tendinţa de contracţie a activităţii economice, comparativ cu perioadele similare din anul precedent, se va manifesta pe întreaga durată a anului. Estimarea pentru acest an indică o scădere a Produsului Intern Brut cu 4%. După stoparea recesiunii în anul 2010, pentru care se previzionează o creştere economică aproape de zero (0,1%), în anul 2011 se aşteaptă relansarea activităţii economice şi, pe această bază, creşterea PIB cu 2,4%. Aceste ritmuri iau în considerare ipoteza că mediul economic intern şi internaţional se va îmbunătăţi, piaţa financiară se va stabiliza, iar măsurile de stimulare vor încuraja investiţiile şi consumul privat, se arată în documentul trimis CE. O altă proiecţie a programului se referă la perioada 2010-2011, cînd Guvernul este decis să continue raţionalizarea cheltuielilor curente prin reducerea subvenţiilor, acordarea unor majorări salariale prudente la nivelul creşterii preţurilor de consum şi blocarea angajării în sectorul public. În plus, a fost construit şi un scenariu alternativ care ia în calcul propunerile de reformă convenite cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), respectiv indexarea pensiei în funcţie de inflaţie, creşterea vîrstei de pensionare pentru femei şi majorarea cheltuielilor pentru grupurile vulnerabile de pensionari. În document se mai arată că angajamentul de adoptare a monedei euro a rămas în anul 2014. În domeniul inflaţiei se preconizează o reducere graduală a acesteia. Astfel, pentru anul 2009, rata inflaţiei se va reduce faţă de sfîrşitul anului 2008 la 4,5%, în timp ce media anuală se va situa la 5,8%. În perioada 2010-2011, reducerea graduală a creşterii preţurilor administrate, promovarea unei politici salariale prudente şi continuarea reformelor structurale vor menţine procesul de dezinflaţie pe o traiectorie sustenabilă. Astfel, rata inflaţiei urmează să scadă gradual pînă la nivelul de 3,2% în anul 2011. Singura modificare operată faţă de varianta de program elaborată în urmă cu o lună se referă la neimpozitarea profitului reinvestit, care, în forma precedentă, era prezentată ca urmînd să fie aplicată din 2010, doar pentru anumite activităţi, cu un impact bugetar de 50 milioane lei. În varianta transmisă Comisiei Europene, facilitatea este prezentată la modul general, fără o dată de intrare în vigoare şi fără un impact bugetar.