Programul de distribuire a pachetelor cu alimente, modificat

11:45:58 / 02 August 2015

ajutoare nemeritate de unii

jumatate din cei ce primesc aceste ajutoate detin autoturisme,tv de ultima generatie , fac excursii in stainanate, mai lucreaja pe undeva ,au si ajutoare de la bulgari primesc ajutoare ptr incalzire nejustificane necontrolate,subventii ptr habitat ptr ai vota pe PSD,subventiile la transport,care ar trebuii date la toti pensionarii ca in alte mai orase ale tatii(Bucuresti, Iasi etc)