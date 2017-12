Programul de fertilizare in vitro trebuie reluat, este de părere preşedintele Asociaţiei Române de Reproducere Umană (ARRU), prof. dr. Radu Vlădăreanu, argumentând prin faptul că anul trecut s-au născut cei mai puţini copii după al Doilea Război Mondial. ”Prima problemă gravă a României este rata tot mai scăzută a natalităţii. A fost programul gratuit de fertilizare in vitro şi transfer embrionar al Ministerului Sănătăţii, prin care au fost aduşi pe lume 350 de copii cu un milion de euro, adică echivalentul a jumătate de kilometru de autostradă. Programul de fertilizare in vitro trebuie reluat. Am semnalat problema accesibilităţii la acest program, care să nu coste, pentru că sunt nişte sume foarte importante, pe care multă lume nu le poate suporta”, a afirmat Vlădăreanu, prezent la Salonic, la cea de-a doua ediţie a Congresului ştiinţific organizat de Asociaţia Elenă pentru Medicină Reproductivă, cu tema ”Noutăţile tehnicii în medicina reproductivă”. În ceea ce priveşte infertilitatea, profesorul a spus că incidenţa acesteia nu este diferită în România faţă de Europa sau de alte ţări. ”Ceea ce putem spune este că, acum, infertilitatea este mai bine diagnosticată, nu cred că în creştere. Multe cupluri nu sunt infertile, dar nu mai au răbdare să vadă dacă nu ajung la fertilitate naturală”, a explicat profesorul Vlădăreanu. În ceea ce priveşte cauzele infertilităţii, medicul a arătat că acestea sunt şi masculine şi feminine, că tehnicile de tratament au progresat foarte mult, însă în România există puţine centre de fertilizare in vitro. ”În aceste centre, costurile sunt, probabil, prea mari pentru majoritatea cuplurilor. România face de ani mulţi fertilizarea in vitro, dar nu în masă, adică, aşa cum am menţionat, doar în câteva centre”, a spus profesorul doctor.

Ex foto: Preşedintele Asociaţiei Române de Reproducere Umană (ARRU), prof. dr. Radu Vlădăreanu: ”A fost programul gratuit de fertilizare in vitro şi transfer embrionar al Ministerului Sănătăţii, prin care au fost aduşi pe lume 350 de copii cu un milion de euro, adică echivalentul a jumătate de kilometru de autostradă.”