Programul de fertilizare in vitro va fi reluat

Vești bune pentru cuplurile cu probleme! Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a anunţat sâmbătă, 27 septembrie, că programul de fertilizare in vitro (FIV) va fi reluat, cel mai probabil de la anul. Oficialul s-a arătat indignat de faptul că în 2011 acesta a fost întrerupt. ”Predecesorul meu nu a mai simțit să îl continue. Sper ca din 2015 să îl cuprindem în buget și să fie redeschis”, a spus ministrul Nicolae Bănicioiu, la lansarea primului program de e-learning pe teme de infertilitate. Demnitarul a precizat că, în 2011, programul FIV a avut o rată foarte mică de reușită, respectiv după 1.129 de proceduri de fertilizare s-au născut doar 197 de copii. ”Este bine că îl vom redeschide, dar trebuie să fim atenți, pentru ca banii pe care îi alocăm, o sumă considerabilă, să aibă efectele scontate și să ajungă la acele persoane care au nevoie de ei. Cifrele din 2011 trebuie îmbunătățite și asta se poate face doar printr-un management foarte bun”, a spus Bănicioiu. Nu în ultimul rând, oficialul a precizat că trebuie stabilite mult mai atent criteriile de selectare a clinicilor și a cuplurilor. Statul va fi cel care va finanța dosarele care vor fi depuse de către cupluri, iar aceste dosare vor fi aprobate doar după o verificare temeinică de către specialiști ai Comisiei de Specialitate, pentru că Ministerul Sănătăţii (MS) nu are cum să se substituie acesteia. Bănicioiu a mai arătat că această Comisie are datoria să fie atentă la modalitatea de selecţie a dosarelor care vor intra în programul de fertilizare, precizând că MS va avea doar sarcina de a asigura finanțarea.

PROGRAM DE E-LEARNING Medicii români se pot specializa în FIV printr-o platformă de e-learning, lansată sâmbătă, 27 septembrie, şi asigurată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Universitatea din Atena și asociaţiile română și greacă de reproducere umană. Lansarea primei platforme din România de profesionalizare (e-learning) prin intermediul internetului pentru medicii ginecologi și de specialitate pe segmentul FIV a fost anunţată în cadrul unui congres pe tema reproducerii umane, la care au fost prezenţi ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, şi omologul său grec, Makis Voridis. Bănicioiu a apreciat că această colaborare între ministerele Sănătăţii din România şi Grecia va fi benefică pacienților români. Reprezentanții asociaţiilor română şi greacă pentru reproducere umană au spus că modulul de perfecționare va dura nouă luni: șase luni va dura partea teoretică, iar alte trei luni vor reprezenta partea practică. Teoria va fi asigurată prin platforma digitală, care va conține cursuri și teste săptămânale, pe care participanții vor trebui să le treacă. Participanții vor merge apoi în echipe, pe durata a trei luni, la clinica Genesis din Atena, câte zece zile, pentru perfecționarea practică. Medicii se vor putea perfecționa în mai multe domenii, între care operații, laparoscopie, ginecologie şi FIV. Inițiatorii platformei au arată că suportul material nu este asigurat de stat, astfel că prețul modulului de nouă luni este de aproximativ 1.800 de euro pentru fiecare participant. Medicii care vor dori să urmeze modulul de perfecționare prin intermediul platformei de e-learning pot plăti această sumă și în trei rate, iar înscrierile încep în octombrie.

Ministerul Sănătăţii (MS) a lansat în 2011, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar. Bugetul programului a fost de patru milioane de lei, MS susţinând financiar o singură procedură de fertilizare in vitro pentru fiecare cuplu, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, recoltarea spermei şi procesarea acesteia, inseminarea ovocitelor, transferul embrionar) şi 1.230 de lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.