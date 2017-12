Programul de mămică a disciplinat-o pe Andreea Antonescu

Fosta componentă a grupului Andre, Andreea Antonescu, a reuşit să îmbine cu succes viaţa profesională cu cea de familie. Ea are de gând să revină în showbiz cât de curând, cu un nou single. Între timp, Andreea se împarte între studio şi fiica ei, micuţa Sienna.

„De când sunt mamă nu mai am deloc timp liber. Înainte aveam un program mai dezorganizat, acum trebuie să mă organizez atât pentru Sienna, cât şi pentru carieră, altfel n-aş putea funcţiona”, a declarat Andreea, pentru un site cu profil monden. Aceasta a adăugat faptul că s-a împăcat cu gândul că nu mai are acelaşi stil de viaţă. „Sienna creşte. Nu e uşor, dar nu sunt nici prima şi nici ultima fată cu o carieră şi un copil”. Înainte să aducă un copil pe lume, cântăreaţa se lansase într-un nou proiect muzical solo. Ea a evoluat sub numele de scenă Miss Ventura, cu un nou stil şi look, lansând piesa „Can You Feel It”.