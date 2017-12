Programul de reabilitare a căilor de acces către Plaja Modern continuă

Programul de reabilitare a căilor de acces pietonal dintre str. Mircea cel Bătrîn şi Plaja Modern, început în 2005, este continuat, şi în acest an, de către Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa. "Anul trecut au fost reparate şi redate traficului pietonal două scări din zona Esplanada, iar în acest an continuăm programul cu reabilitarea scărilor de acces din zona RestaurantuluI Zorile, Restaurantului Safari şi Hotelului Palas. Lucrările de reabilitare au fost demarate în urma solicitărilor locuitorilor din zonă (tineri şi vîrstnici), a agenţilor economici, a Poliţiei şi a altor instituţii din oraş. Scările au fost realizate în perioada comunismului şi s-au distrus în urma eroziunii apelor pluviale şi din cauza solului argilos-nisipos de pe taluzul plajei Modern", a declarat directorul Direcţiei Servicii Publice, Ionel Pilat. Lucrările, care au fost demarate în primă fază în zona Zorile, unde scările erau într-o stare de degradare avansată, fiind chiar surpate în unele locuri, vor fi finalizate în aprox. trei luni, în cazul în care starea vremii va permite acest lucru. "Zona în care se execută lucrările este marcată corespunzător. Cu această ocazie, îi rugăm pe locuitorii Constanţei să ocolească perimetrul pînă la finalizarea lucrărilor", a declarat şeful Serviciului Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Servicii Publice, Dan Dumitrescu. El a adăugat că scările care au intrat în acest an în programul de reabilitare vor fi realizate în mozaic. "Şi de această dată, în afară de lucrările de reabilitare a scărilor, am realizat şi igienizarea zonei. În plus, după finalizarea programului, în zonă vom amplasa dotările urbane necesare: bănci de odihnă şi coşuri de gunoi. Trebuie să specificăm, de asemenea, că Serviciul de Ecarisaj al Primăriei are repartizată o echipă în zonă, care se ocupă cu prinderea cînilor comunitari care şi-au făcut culcuş aici", a mai spus Ionel Pilat.