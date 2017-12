Programul HCM-ului, modificat din cauza zăpezii

Viscolul, dar şi ninsoarea din abundenţă care a căzut peste România în ultimele zile, a dat peste cap programul de pregătire al campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa. Ieri, handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes şi Eden Hairi ar fi trebuit să facă două şedinţe de pregătire, însă doar antrenamentul de la Sala Sporturilor a putut fi efectuat. A doua şedinţă de pregătire, care ar fi trebuit să aibă loc la Bucureşti, în Sala “Floreasca“, a fost amânată, pentru că delegaţia HCM-ului nu a mai putut face deplasarea în Capitală cu autocarul, aşa cum era stabilit iniţial, ci cu trenul, ajungând aseară la Bucureşti. „Avem timp să ne recuperăm pentru joc, chiar dacă drumul până la Bucureşti a durat mult mai mult decât în mod normal“, declarat interul dreapta Daniel Mureşan. În ceea ce priveşte evoluţiile sale în creştere din ultima perioadă, Mureşan consideră că se datorează şi faptului că a fost mult mai receptiv la indicaţiile antrneorului. „Se poate spune că am deschis ochii. Nu am mai fost aşa încăpăţînat şi am ascultat exact ceea ce îmi cerea antrenorul. Am putut să joc şi mai mult, am fost mult mai determinat să demonstrez că merit să fiu folosit mai des şi din fericire rezulatele au început să apară. Am căpătat mai multă încredere în propriile forţe şi chiar am un obiectiv personal pentru partida din Franţa: să fac o partidă foarte bună în apărare, să nu treacă nimeni de defensiva noastră“, a spus Mureşan. În această dimineaţă, la ora 6.50, delegaţia formaţiei constănţene a plecat cu avionul de pe Aeroportul “Otopeni”, cu destinaţia Montpellier. Partida dintre Montpellier şi HCM Constanţa, din etapa a 7-a a Grupei A din Liga Campionilor, va avea loc mâine, de la ora 21.30 (ora României). Tot miercuri, dar de la ora 20.00, în Grupa A se mai dispută şi partida PAOK Salonic - Pick Szeged. Întâlnirea Chekhovskie Medvedi - Pevafersa Valladolid este programată joi, de la ora 20.00.