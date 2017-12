Programul naţional de transplant hepatic, comparabil cu cel european!

În opinia specialiştilor români, programul naţional de transplant hepatic poate fi comparat cu cel european, după ce au fost realizate 40 intervenţii în 2008, atingînd astfel media ţărilor cu tradiţie în domeniu care oscilează între 40 şi 100 de operaţii de acest fel pe an. Directorul Romtransplant, prof. dr. Irinel Popescu, a declarat că s-a ajuns la o cifră de 40 de transplaturi hepatice chiar zilele trecute. A fost vorba despre o femeie din Arad căreia i-a fost transplantat ficatul de la o tînără în moarte cerebrală, victimă a unui accident rutier. Al doilea transplant a fost de la mamă la fiu, copilul (12 ani) avînd o boală foarte grea şi rară. “Realizînd 40 de intervenţii de acest fel, într-un an, am reuşit ca programul naţional să fie comparabil cu cel european sau al ţărilor de pe alte continente cu multă tradiţie în domeniu”, a declarat directorul centrului de chirurgie generală şi transplant hepatic Fundeni, Irinel Popescu. În fiecare an, Agenţia Naţională de Transplant, organizaţia Romtransplant şi, mai ales, fiecare chirurg inclus în acest program, au încercat să convingă oamenii despre importanţa donării de organe. Numărul donatorilor cadavru este încă mic, dar mult mai bun comparativ cu anii 2005-2006, în 2008 fiind depăşită prognoza pentru acest an. Pînă la mijlocul lui 2008 se vorbea despre anul precedent ca fiind cel mai bun în privinţa transplantului, întrucît numărul operaţiilor crescuse cu 50% faţă de 2006.