Programul partidelor din weekend de la Trofeul „Telegraf”

16:45:01 / 16 Ianuarie 2018

Trofeul Telegraf

In loc ca echipele inscrise in cele doua categorii de varsta(sau batranete!) sa se bucure de participare si mai putin de rezultate in ultimii 7-8 ani una-doua-trei echipe dintr-un orgoliu prost inteles aduc pentru turneul principal jucatori din tara cu reusite cariere fotbalistice. Normal ca restul echipelor alcatuite in proportie mare de jucatori dobrogeni care au fost in cel mult actuala Liga 4 sa nu faca fata celor care au jucat in Liga 1 unii cu rezultate mai mult decat notabile. De multi ani echipele au solicitat,chiar in sedintele cu organizatorii,sa se ia masuri in acest sens dar degeaba. Acum comisia de organizare este posibil sa se afle in fata unui mare fiasco daca,asa cum au convenit echipele, si celelalte echipe din grupa cu ASC STEJARU vor refuza sa joace. Ce va face comisia? Normal ca dupa inscrierile echipelor si disputarea a doua zile nu are variante logice dar m-as bucura daca nemultumitii isi vor respecta intelegerea si nu vor juca poate la anul sa aibe drept de joc numai jucatori nascuti in Dobrogea sau care au domiciliul pe C.I. de cel putin un an in Dobrogea noastra. Si pentru ca adversitatea fata de ASC STEJARU a fost atat de mare rog echipele sa verifice si pe...STORE,usor nebagata in seama.