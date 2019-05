Programul PNL pentru europarlamentare - seriozitate și competență

13:08:18 / 15 Mai 2019

Pentru Primar PNL cu doua fete

Primarul din Mangalia, Radu Cristian demoleaza garajele doar la oamenii necajiti si neajutorati, astia din spate de la MG 29 unu-i fost director BCR, altu-i politist de frontiera, altul inspector ITM C-ta, alta angajata-n primaria Mangalia!!! etc, etc. N-are cum! Pentru fraieri e LEGE: in 24 de ore daramati sau va luati amenda de 3000 de lei! Oamenii speriati s-au executat! La smecherii astia ce LEGE aplici domn primar de nici nu se sinchisesc de Ordinul Primariei? Cat mai stam cu tigania in fata blocului si cand curatiti orasul de TOATE GARAJELE asa cum ati promis?