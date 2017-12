Programul „Prima Casă” ar putea fi finanţat şi la anul

Premierul Emil Boc a declarat că, în cazul în care programul „Prima Casă” va avea un mare succes, va fi finanţat şi anul viitor, tot prin sistemul garanţiilor guvernamentale, în condiţiile în care primele semnale sînt pozitive. „Eu cred că este un program care va avea două efecte pozitive. În primul rînd, românii care plătesc chirie 200-300 de euro azi, de mîine vor plăti aceiaşi bani la chirie şi vor avea propria casă. În al doilea rînd, se dezgheaţă creditarea în economie pentru că, iată, cu excepţia unei bănci care are un program separat, toate cele 19 bănci sînt în program şi acordă credite pentru români. În al treilea rînd, să nu uităm că este un domeniu al construcţiilor, care are o contribuţie importantă la PIB, el va beneficia, prin această măsură, de un sprijin, să aducă eficienţă în economia românească”, a afirmat Boc. Premierul a adăugat că are informaţii că, la nivelul întregii ţări, băncile au adunat circa 10.000 de cereri prin „Prima Casă”, cînd a fost lansat programul, şi urmează ca ele să le pună în practică după procedurile bancare. „Procedurile tehnice nu mai ţin de Guvern, ţin de bănci. Noi am pregătit tot cadrul normativ în aşa fel încît să nu mai fie nicio obiecţie, barieră sau piedică. Astăzi, prin orice variantă îţi poţi cumpăra o casă cu o garanţie de la stat de 60.000 de euro. Sînt convins că va avea efecte benefice pentru economia românească şi, dacă se va dovedi a fi de mare succes, îl vom finanţa şi anul viitor, tot prin sistemul garanţiilor guvernamentale”, a spus Boc. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator.