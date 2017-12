Programul „Prima casă”, pliat după cerinţele băncilor

Băncile vor prelua casele cumpărate prin credite garantate de stat, dacă Fondul de Garantare pentru IMM va refuza să plătească garanţia, şi nu vor mai fi obligate să respecte unele criterii pe întreaga durată a contractului, precum condiţiile de prudenţialitate bancară şi acoperirea teritorială, se arată în hotărîrea de modificare a normelor programului. Asupra locuinţei cumpărate prin programul „Prima Casă” va fi instituită o ipotecă legală de rang I valabilă pe toată durata finanţării, iar în cartea funciară vor fi notate interdicţia de înstrăinare a imobilului pe o perioadă de cinci ani, precum şi interdicţia de grevare cu alte sarcini. Conform legii, instituirea unei ipoteci legale nu mai necesită încheierea unui contract de ipotecă. „În cazul primirii de către finanţator (banca - n.r.) a refuzului de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare şi Creditare a IMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat prin Codul Civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român”, se spune în hotărîrea de modificare a normelor la programul „Prima Casă”. Actul normativ aprobat de Guvern stabileşte totodată că băncile sînt obligate ca, pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului „Prima Casă”, să menţină doar o parte dintre criteriile pe care trebuie să le respecte la momentul încheierii contractului. Astfel, băncile sînt obligate să respecte în continuare condiţiile legate de nivelul dobînzii aferente creditului, neperceperea comisionului de rambursare anticipată, durata maximă a creditului şi lipsa clauzelor care să permită modificarea unilaterală a contractului de către bancă. O altă modificare este că persoanele care vor cumpăra locuinţe prin credite garantate de stat vor fi obligate să asigure casa împotriva tuturor riscurilor şi să desemneze statul ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toată durata finanţării. Iniţial, Guvernul a decis ca persoanele care cumpără locuinţele să asigure casa şi să cesioneze drepturile de despăgubiri în favoarea statului. În cadrul programului poate fi achiziţionată o singură locuinţă. Hotărîrea aprobată, miercuri, de Executiv, mai stabileşte că, pentru cumpărarea de locuinţe care se află în fază de construcţie sau urmează să fie construite, antecontractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat doar dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilateriale de creditare. Modificările au fost efectuate de Guvern după ce băncile au cerut ca în programul „Prima Casă” să fie incluse şi apartamentele nou-construite prin credit bancar şi deja ipotecate, precum şi clarificarea unor detalii legate de ipoteca asupra locuinţei şi poliţa de asigurare. Guvernul a primit oferte de la 20 de bănci pentru credite în valoare totală de 1,4 miliarde euro, peste plafonul maxim de garantare stabilit la un miliard de euro, iar pînă în prezent convenţia a fost semnată de 13 bănci. Ulterior, ING a anunţat că renunţă să participe la program şi că va lansa o ofertă alternativă de credit ipotecar. Convenţia este semnată între Minietrul Finanţelor şi Fondul Naţional de Garantare pentru IMM-uri, pe de-o parte, şi repezentanţii băncilor interesate de acest program. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) plus maxim 2,5 puncte procentuale.