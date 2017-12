Programul „Prima casă“, funcţional din 20 iunie

Premierul Emil Boc a declarat, ieri, că 20 de bănci comerciale au depus ofertele pentru participarea la programul „Prima casă“, ce intră în vigoare la data de 20 iunie, înaintea previziunilor iniţiale. Acesta a mai precizat că sistemul de garantare de către stat a creditelor pentru achiziţionarea primei locuinţe va fi simplificat, astfel încît procedurile să fie derulate doar prin intermediul Fondului Naţional de Garantare şi Ministerul Finanţelor, fără variante alternative. Premierul a arătat că normele metodologice privind derularea programului vor fi finalizate în maximum 15 zile. În privinţa dobînzilor practicate la acest tip de credite, premierul a arătat că acestea sînt variabile, de la o bancă la alta, detaliile urmînd să fie stabilite în perioada imediat următoare, prin normele metodologice. Peste 20 de bănci au depus oferte indicative privind dobînda anuală efectivă (DAE) pe care ar putea să o practice în cadrul programului „Prima Casă“, ratele variind în plaje foarte mari, pînă la aproape 14% la euro şi 23% la lei, au declarat surse guvernamentale. La ofertele în euro, toate ratele sînt calculate în funcţie de Euribor la 3, 6 sau 12 luni, la care se adaugă o marjă fixă, iar dobînzile anuale efective pornesc de la aproximativ 5,5% pînă la aproape 14%. Aceeaşi formulă este urmată şi la ofertele indicative pentru creditele în lei, respectiv ROBOR plus o marjă fixă, astfel că DAE variază între aproape 13% pînă la sub 23%. Potrivit surselor citate, cele mai scăzute costuri în euro au fost indicate de BRD şi Alpha Bank, iar pentru lei, cea mai bună ofertă indicativă a fost propusă de CEC Bank. Potrivit asociaţiei producătorilor de BCA, programul „Prima Casă“ ar trebui să vizeze construcţiile noi, începute în acest an, şi să faciliteze inclusiv finanţarea dezvoltării de locuinţe în regie proprie. „Pentru producătorii de BCA şi pentru firmele de construcţii. acest program poate fi un semn pozitiv în relansarea economică dacă se va folosi pentru construcţiile noi, construite începînd cu anul 2009“, a declarat Mihail Voiculescu, directorul executiv al asociaţiei PROBCA. El a adăugat că programul ar trebui să permită finanţarea atît pentru achiziţionarea unei locuinţe construite cu ajutorul unei firme de construcţii sau unor dezvoltatori, cît şi pentru construirea unei case în regie proprie. În opinia economistulului-şef al BNR, Valentin Lazea, ideea programului „Prima casă“ este bună, dar există „1001 de detalii care pot face diferenţa dintre succes şi eşec“, cel din urmă însemnînd acoperirea eventualelor neplăţi ale persoanelor care beneficiază de credite din banii contribuabilor. „Generic, ideea este bună. Diavolul este în detalii. S-ar putea ca micile detalii să ofere programului alt sens sau conţinut“, a spus Lazea într-o conferinţă de presă. Totodată, economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, a arătat că implementarea este „cheia succesului“ acestui program. El a menţionat că în prezent, în România, există credite ipotecare de circa 5 miliarde euro şi că, dacă se va ajunge la un miliard de euro noi împrumuturi, ar reprezenta 20% din suma totală.