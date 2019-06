Programul primei etape din faza grupelor la Campionatul European de tineret

Ediţia din acest an a Campionatului European de fotbal Under 21 va începe duminică, iar calificarea României la turneul final oferă iubitorilor „sportului rege” un motiv în plus pentru a urmări cu interes maxim competiţia din Italia şi San Marino.

Programul întâlnirilor din prima etapă este următorul -

Grupa A - duminică, 16 iunie: Polonia - Belgia (ora 19.30, TVR 1 şi TVR HD), Italia - Spania (ora 22.00, TVR 1 şi TVR HD).

Grupa B - luni, 17 iunie: Serbia - Austria (ora 19.30, TVR 2 şi TVR HD), Germania - Danemarca (ora 22.00, TVR 1 şi TVR HD).

Grupa C - marţi, 18 iunie: ROMÂNIA - Croația (ora 19.30, TVR 1 şi TVR HD), Anglia - Franța (ora 22.00, TVR 1 şi TVR HD).