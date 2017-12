Programul prin care au fost salvate viețile a peste 400 de copii va continua până în 2019

Ministerul Sănătății, Policlinico San Donato din Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo din Italia și Asociația Inima Copiilor din România au anunțat astăzi, 23 septembrie, continuarea programului de dezvoltare a chirurgie cardiovasculare pediatrice în România.

Această decizie vine după ce, în perioada 2013 – 2016, în cadrul acestui program, peste de 400 de copii au primit o nouă șansă la viață datorită colaborării dintre chirurgii italieni și români în domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice. În această perioadă au fost efectuate 409 intervenții chirurgicale la București și Iași pentru copii care sufereau de malformații cardiace.

“Avem încă foarte mulți copii care au nevoie de operații, de aceea este nevoie să dezvoltăm astfel de parteneriate care să vină în sprijinul echipelor medicale deja existente sau în curs de formare din România. În primul rând trebuie să le mulțumesc partenerilor noștri pentru acestă colaborare care a dus la salvarea atâtor vieți”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

Pentru perioada 2013 – 2016, programul a inclus și specializarea personalului medical român (chirurgi cardiovasculari, cardiologi, pediatri, medici din specialitatea anestezie – terapie intensivă, asistenți medicali) în conformitate cu specificul activității de chirurgie cardiovasculară pediatrică prin “teaching in loco” (în timpul misiunilor specialiștilor străini în România) și prin stagii de perfecționare, efectuate la Policlinico San Donato. Astfel, 18 cadre medicale au fost trimise la pregătire în Italia: doi cardiochirurgi, doi cardiologi, trei medici de anestezie și terapie intensivă, doi perfuzioniști și opt asistenți medicali. În perioada 2016 – 2019, alte cadre medicale, în funcție de necesități, vor putea fi pregătiți.

„Acum, 80 la sută dintre medicii și asistenții care lucrează la București și Iași sunt români. Personalul bine pregătit este cea mai importantă componentă. Poți avea spitale noi, dar dacă nu ai oamenii nu poți efectua intervențiile chirurgicale”, a declarat Alessandro Frigiola, președintele Asociației Bambini Cardiopatici nel Mondo, Co-director la Departamentul de Chirurgie cardiacă din Policlinico San Donato.

Ministerul Sănătății acoperă cheltuielile pentru misiunile desfășurate de medicii străini în România (cazare, masă, transport intern și internațional, asigurări malpraxis), iar pentru specialiștii trimiși la formare în IT plătește cazarea, transportul internațional, diurnă în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, Ministerul Sănătății acoperă costurile și cu intervenții chirurgicale și de cardiologie intervențională (cateterisme). De exemplu, costul mediu pentru un copil operat în România este, conform cheltuielilor realizate în 2015, de 900 de euro, pe când costul aceleași intervenții în străinătate este de între 15.000 și 300.000 de euro (conform the American College of Cardiology).

“Când crezi într-un lucru și muncești, realizezi ceea ce ți-ai propus. În trei ani, sperăm să nu mai avem copii pe care să-i trimitem în străinătate pentru astfel de operații”, a declarat dr. Tammam Youssef, chirurg cardiovascular de la IRCCS Policlinico San Donato, chirurgul care operează în misiunile din România.

„Acesta este primul parteneriat pe care îl avem cu o țară europeană. Doctorii români sunt foarte buni. Ne-a făcut o plăcere deosebită să lucrăm împreună și de aceea am decis să colabărăm și în următorii trei ani”, a declarat Paolo Rotelli, președintele grupului de spitale San Donato.

Centrele în care se implementează programul în perioada 2016 – 2019 sunt: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie din București, Institutul pentru Boli Cardiovasculare George I.M. Georgescu din Iași, Insitutul Inimii pentru Boli Cardiovasculare Nicolae Stăncioiu din Cluj – Napoca, Institutul pentru Boli Cardiovasculare din Timișoara, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu – Mureș.