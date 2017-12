Programul „Rabla“ ar trebui continuat în 2015

Fostul ministru al Mediului Attila Korodi a afirmat că programul „Rabla“ a avut, în acest an, cele mai bune rezultate de la demararea inițiativei guvernamentale, în urmă cu 10 ani. El a adăugat că programul trebuie continuat indiferent de oponența anumitor actori ai pieței și calibrat la necesitățile de mediu ale României. ”A fost primul an din cei zece când am epuizat toate tichetele adresate persoanelor fizice înainte cu o lună de termenul-limită stabilit prin calendarul de desfășurare. Acest lucru s-a datorat categoric introducerii, în premieră, a tichetelor electronice gestionate prin sistemul informatic al Administrației Fondului pentru Mediu”, a spus Korodi la predarea mandatului de ministru Grațielei Gavrilescu. Pe de altă parte, în ceea ce privește programul „Casa Verde“, fostul ministru Korodi a afirmat că a fost deblocat în acest an, fiind realizate plăți de aproape 3 milioane lei pentru dosarele depuse în 2011. Cât privește așteptările pentru 2015, fostul ministru al Mediului a amintit de „Casa Verde“, pistele pentru bicicliști, amenajarea de parcuri, programul „Rabla“ și managementul deșeurilor.