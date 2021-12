Programul ''Rabla pentru electrocasnice'' va avea o nouă sesiune în luna decembrie

O nouă sesiune a Programului "Rabla pentru electrocasnice" va avea loc în luna decembrie,bugetul alocat fiind de 34 de milioane de lei, a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor,Barna Tanczos.

"Toate programele în acest an au fost de succes, derulate în mod corespunzător. Aici aş menţiona cel mai important program pe care l-am derulat - Programul "Rabla pentru electrocasnice", un program care continuă anul acesta cu o nouă sesiune, de sărbători, în luna decembrie. Din fondul din care ne-au rămas la dispoziţie 34 milioane de lei, din cele 75 de milioane alocate iniţial, vom finanţa noua sesiune, practic în acelaşi condiţii de înscriere, de creare a conturilor pentru persoanele care nu au participat în prima sesiune şi de bifare a acelor aparate electrocasnice care reprezintă interes pentru beneficiari. Programul va fi lansat, probabil, în ultima săptămână din noiembrie, pentru ca în cursul lunii decembrie voucherele să poată să fie valorificate la magazinele de specialitate", a afirmat Tanczos.



De asemenea, ministrul de resort a anunţat că, în acest an, vor mai fi lansate trei programe, respectiv unul pentru construcţia de staţii de încărcare a maşinilor electrice, un altul pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi, nu în ultimul rând, o sesiune dedicată pistelor de biciclete.

"Anul acesta, în câteva zile, vom mai lansa noul program de staţii de încărcare a maşinilor electrice pentru instituţiile publice. Vom finanţa peste 2.300 de astfel de staţii şi anul viitor acestea vor fi completate, prin Ministerul Dezvoltării, cu lansarea programului pentru 15.000 de staţii, prin PNRR. În decembrie vor mai fi lansate două programe. La programul de fotovoltaice pentru persoane fizice vom păstra acelaşi sistem de depuneri de proiecte prin instalatori, prin firme specializate care iniţial se înregistrează în sistem. De asemenea, vom lansa un program pentru piste de biciclete pe structura ghidului care a mai fost lansat în trecut",a susţinut acesta.



Oficialul a amintit, totodată, de succesul programelor "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" şi implicit, de sumele alocate, în creştere de la an la an.