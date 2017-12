Programul RoboBraille traduce orice document în limbaj pentru nevăzători

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca a lansat în premieră naţională, ieri, programul RoboBraille, împreună cu o fundaţie parteneră din Danemarca. Acest program va permite tuturor persoanelor cu deficienţe de vedere din ţară să acceseze orice fel de document de pe internet, care va fi convertit de program într-un format accesibil acestora. Practic, persoanele cu deficienţe de vedere aveau până în prezent la dispoziţie programele de sinteză vocală pentru comunicarea cu un computer, inclusiv pentru a accesa o pagină de internet, însă nu puteau vizualiza informaţiile găsite. RoboBraille este un program ce funcţionează online şi care poate converti informaţia pe care o primeşte în documente braille, care apoi pot fi printate, sau în fişiere audio. "Pentru noi este un lucru extrem de important pentru că, până acum, foarte multe documente nu erau accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere. Datorită acestui program şi colaboratorilor noştri danezi, acest lucru este posibil acum. Programul este util în toate activităţile, de la o informaţie care îţi e utilă, să zicem, la bucătărie, cum ar fi o reţetă, până la un proiect de cercetare. Persoana nevăzătoare accesează vocal internetul pentru a cere o informaţie anume, care apoi este trimisă la centrul din Danemarca prin e-mail şi se întoarce apoi în formatul în care doreşti tu să vină", a explicat, la lansarea programului RoboBraille, directoarea Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca, Roxana Ţicher. Clujul este primul centru din ţară în care a fost lansat acest program, dar el va putea fi folosit gratuit de către toate persoanele cu deficiențe de vedere din România, fie ele adulţi sau copii. Accesul la programul RoboBraille este gratuit și poate fi descărcat de la adresa www.robobraille.org. Echipa din Danemarca, unde se află centrul în care se face convertirea informaţiilor în limbaj braille sau audio, s-a ocupat de adaptarea programului la limba română, pentru ca să poată fi folosit în ţara noastră. "Este vorba despre o donaţie a Asociaţiei Velux. Cu ajutorul partenerilor noștri, am adaptat programul la limba română. Este un serviciu gratuit, astfel încât toți cei care au nevoi speciale să îl poată utiliza. Am ales Clujul pentru că am avut aici un parteneriat foarte bun cu școala de nevăzători, care este foarte activă în tot ceea ce face", a declarat Tanja Stevns, de la Synscenter Refsnaes - Fundația Velux.

Din momentul lansării, în anul 2004, RoboBraille a câştigat numeroase premii la concursuri internaţionale, printre care Premiul pentru incluziune în educaţie, WISE 2012, Premiul pentru cea mai bună soluţie în domeniul educaţiei speciale BETT 2010 şi, în 2008, premiul pentru e-accesibilitate din partea Comisiei Europene pentru e-incluziune.