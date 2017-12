Programul românesc Operaţional de Pescuit, în discuţii la Bruxelles

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin s-a întâlnit miercuri la Bruxelles cu comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, discuţiile vizând, printre altele, perspectiva reluării plăţilor pentru Programul Operaţional de Pescuit (POP). ”România a avut o reuşită astăzi, prin faptul că în propunerea de regulament care va intra în vigoare odată cu reforma politicii de acvacultură şi pescuit vor exista măsuri tehnice de pescuit în Marea Neagră. Lucrul acesta este foarte important, pentru că în trecut au existat anumite probleme între România şi Bulgaria cu privire la pescuitul în Marea Neagră, chiar în anul 2010 au fost situaţii destul de neplăcute (arestarea unui vas bulgar de pescuit). Odată cu introducerea într-un regulament major al Comisiei Europene a acestor măsuri tehnice cred că nu vor mai exista astfel de probleme. Un alt plus pentru România este că, în timpul discuţiilor, comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, a apreciat progresele care s-au făcut în remedierea deficienţelor care au dus la întreruperea plăţilor din cofinanţarea UE pentru Programul Operaţional de Pescuit în ianuarie 2012. În acest context există o perspectivă clară ca să fie ridicată această penalitate”, a declarat ministrul Agriculturii. Totodată, Constantin s-a întâlnit şi cu comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş. În cadrul întâlnirilor de la Bruxelles, ministrul Agriculturii a subliniat că este important pentru România ca în perspectiva financiară 2014-2020, ţara noastră să beneficieze în continuare de alocări financiare cel puţin la acelaşi nivel din bugetul multianual actual. Daniel Constantin a precizat că, în ceea ce priveşte subvenţia la hectar în viitorul cadru financiar multianual, se discută un subiect sensibil, respectiv fenomenul de convergenţă - reechilibrarea plăţilor între fermierii din diferitele statele membre ale UE. Conform Tratatului de Aderare, România va ajunge la plata maximă (100%) în 2016 şi ministrul român a solicitat ca acest nivel să se atingă încă din 2014. În plus, se doreşte reducerea decalajului faţă de media europeană. „Acesta este obiectivul nostru. Este un obiectiv fezabil, aşa cum am discutat săptămâna trecută cu mai mulţi miniştri din noile state membre la Bucureşti”, a afirmat ministrul Agriculturii.