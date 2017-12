Progres în tratamentul hepatitei C

Un nou tratament pentru hepatita de tip C este extraordinar de eficient, având ca rezultat vindecarea a 90% dintre pacienţii care au participat la etapa de studii clinice în doar 12 săptămâni, conform oamenilor de ştiinţă de la Centrul pentru Ştiinţe Medicale din cadrul Universităţii Texas. Acest studiu reprezintă un important pas înainte şi marchează o schimbare în tratamentul hepatitei C.

Hepatita C este o boală infecţioasă ce afectează în principal ficatul, fiind provocată de infecţia cu virusul hepatitei C (VHC). Deseori hepatita C se manifestă asimptomatic, iar după o perioadă mai lungă, poate declanşa ciroza. Acest virus se transmite prin contact cu sângele persoanei infectate, prin ace nesterilizate folosite pentru a lua droguri sau pentru tatuaje. Cercetătorii americani au testat noul medicament, care se ia pe cale orală, pe un eşantion de 380 de pacienţi din 78 de spitale din SUA, Spania, Germania şi Anglia, în cursul anului trecut. Etapa de testare clinică a acestui nou medicament a cuprins două studii: unul ce s-a desfăşurat timp de 12 săptămâni, iar celălalt, timp de 24 de săptămâni. Pacienţii cu care s-a lucrat sufereau de ciroză, stare ce indică un nivel avansat de infectare cu VHC.

După 12 săptămâni, 191 dintre cei 208 pacienţi nu mai prezentau semne ale infecţiei cu VHC. În cazul studiului de 24 de săptămâni, 165 dintre cei 172 de pacienţi au reuşit să se însănătoşească, ceea ce indică o rată de succes de 96% pentru noul tratament. Conform coordonatorului acestor studii, doctorul Fred Poordad, acest medicament acţionează asupra unei proteine, având ca rezultat stoparea înmulţirii corpurilor virale VHC. În cele din urmă, pentru că nu se mai poate înmulţi, virusul este învins. Acest studiu a fost realizat pe bolnavi cu infecţii cu genotipul viral 1, infecţii ce reprezintă aproximativ jumătate din totalul infecţiilor cu VHC.