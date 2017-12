Progrese pe litoralul românesc

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a organizat, în parteneriat cu organizaţiile patronale şi cu cele de promovare, printre care şi Asociaţia „Litoral- Delta Dunării”, „Infotrip-ul” de pe litoralul românesc. Aflat la cea de-a doua ediţie, acesta s-a desfăşurat pe parcursul săptămânii trecute în cadrul campaniei „Vacanţa în ţara mea” şi a reunit peste 650 de agenţi de turism. Aceştia au vizitat staţiuni, hoteluri, locaţii şi obiective turistice, zone de agrement şi plaje de pe tot cuprinsul litoralului românesc. Reprezentanţii asociaţiilor prezenţi la eveniment s-au declarat mulţumiţi de modul în care s-a desfăşurat această activitate, dar şi de ceea ce au găsit pe litoral. „Agenţii de turism, din toată ţara, au avut posibilitatea să cunoască mai bine litoralul şi să constate progresele de infrastructură şi servicii, care se fac de la an la an, să promoveze tarifele scăzute şi ofertele speciale, de toate tipurile, mai ales conceptul de \"all-inclusive\", care, pentru al doilea an consecutiv, se află la dispoziţia turiştilor de pe Litoralul Românesc”, a precizat preşedintele ANAT, Lucia Nora Morariu. Prin acest Infotrip, agenţii de turism au avut ocazia de a vedea ofertele litoralului pentru turiştii români, atât pe partea hotelieră, cât şi la partea de atracţii şi de agrement. Conform declaraţiilor prim-vicepreşedintelui ANAT, Alin Burcea, participanţii la această acţiune au stabilit câte un specific pentru fiecare staţiune. Astfel că, Mamaia a fost declarată staţiunea distracţiei şi a cluburilor, Eforie, staţiunea de tratament, iar Neptun, Olimp, Jupiter şi Saturn, sunt staţiunile mai liniştite, pline de verdeaţă şi adecvate segmentului familial. Datorită acestui concept de promovare a litoralului, agenţii de turim vor putea consilia turiştii şi vor putea să le ofere informaţii corecte şi complete.