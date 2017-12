Proiect al Primăriei Fîntînele pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă

Administraţia locală din comuna Fîntînele aşteaptă ca, prin Ordonanţa 7/2006, să îi fie alocate 35.000 de euro, pentru modernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat. Reţeaua de apă existentă în Fîntînele nu acoperă decît 40% din localitate şi, în plus, apa ajunge la consumatori în forma ei brută, nefiind filtrată. “Sistemul de alimentare cu apă potabilă nu face faţă cerinţelor, mai ales în sezonul cald, cînd cererea este foarte mare. Rezervorul, care are o capacitate de 100 de metri cubi de apă, nu are cum să alimenteze toată comuna. Încercăm să mai facem un rezervor cu o capacitate de aprox. 300 de metri cubi de apă, care să fie dotat şi cu o staţie de tratare“, a declarat primarul comunei Fîntînele, Gheorghe Popescu. El a adăugat că, în curînd, ar trebui să primească un răspuns de la Cancelaria primului ministru prin care să i se comunice dacă proiectul a fost considerat viabil şi dacă va fi finanţat. În plus, pentru că pînă anul trecut Fîntînele a făcut parte din comuna Cogealac, drumurile din localitate lasă de dorit din toate punctele de vedere. Reabilitarea drumurilor din Fîntînele nu a fost prioritară pentru administraţia comunei din Cogealac. Prin urmare, Primăria Fîntînele a întocmit un proiect care vizează pietruirea a aprox. 90% dintre drumurile localităţii, însumînd 11,5 km de drum. “Am făcut studiul de fezabilitate şi sperăm ca, după 1 ianuarie 2007, să putem accesa fonduri europene pentru realizarea acestui proiect atît de necesar comunei. Dacă vom reuşi să pietruim această suprafaţă am rezolva o mare parte dintre problemele cu care se confruntă comuna, pentru că drumurile vizate sînt de interes local. Poate că, în timp, vom pietrui străzile din toată localitatea“, a mai spus primarul Gh. Popescu, care a adăugat că pentru derularea acestui proiect sînt necesare fonduri în valoare totală de 32 miliarde lei.