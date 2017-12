Proiect Casa Verde, implementat abia după un an

PROIECT ÎNTÂRZIAT UN AN Veşti bune pentru locuitorii din Saraiu. Într-un final, proiectul iniţiat prin Programul Casa Verde derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu va putea fi implementat. A doua licitaţie a proiectului a fost cu noroc şi a fost desemnată o firmă care, în curând, va putea demara lucrări de montare a unor pompe de căldură la mai multe instituţii publice din comună. Cu o întârziere de mai bine de un an, va putea începe şi implementarea proiectului pe Casa Verde. Deşi primarul comunei, Vasile Băjan, era, iniţial, destul de sceptic, având experienţa primei licitaţii contestate, la care s-a adăugat şi un proces pe rol, minunea s-a produs iar proiectul poate demara fără să mai existe posibilitatea unor întârzieri. „Prima licitaţie pe care am organizat-o pentru proiectul pe Casa Verde a fost anulată şi a trebuit să organizăm una nouă. Cu greu, dar am reuşit să încheiem şi a doua licitaţie şi să desemnăm o firmă care se va ocupa de lucrările la proiectul pe Casa Verde”, a declarat primarul din Saraiu, Vasile Băjan.

ENERGIE REGENERABILĂ Amintim că proiectul de la Saraiu face parte din Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Iniţial, proiectele pe Casa Verde ar fi trebuit finalizate în vara lui 2010 însă, în iulie, a fost prelungită până la finele anului trecut perioada în care pot fi montate noile sisteme de încălzire. Valoarea proiectului de la Saraiu este de 600 de mii de lei, din care administraţia locală contribuie cu 160 de mii de lei. În vara lui 2010, Primăria Saraiu a primit 19.813 mii lei, însemnând primii bani pentru implementarea proiectului, urmând ca, după recepţia lucrărilor, autoritatea locală să primească şi restul de bani.