Proiect controversat în apropiere de Ground Zero

Un proiect de a construi o moschee şi un centru cultural islamic în apropiere de locul unde au avut loc atentatele din 11 septembrie 2001, din New York (Ground Zero), a provocat o polemică într-un oraş care se teme mai mult decât oricare altul de un nou atac terorist. Deocamdată, nu au început lucrările la acest proiect, ce ar putea fi amplasat la circa 200 de metri de locul unde se înălţau Turnurile Gemene ale World Trade Center şi unde au murit circa 3.000 de persoane în 11 septembrie 2001. Dar imamul Feisal Abdul Rauf, care conduce organizaţia musulmană aflată la originea acestui proiect, depune eforturi pentru ca centrul pe mai multe nivele să vadă lumina zilei în centrul Manhattanului. Potrivit lui, proiectul ar urma, pe de o parte, să facă să renască o stradă din New York abandonată după atacuri, iar pe de alta să schimbe modul în care americanii percep comunitatea musulmană.

Musulmanii americani sunt arătaţi din ce în ce mai des cu degetul, de opinia publică, dar şi de forţele de securitate, ca fiind la originea actelor de terorism. O tentativă de atentat în Times Square, în 1 mai, al cărei autor ar fi un amercan musulman de origine pakistaneză, i-a determinat pe unii congresmeni să propună o nouă lege, în baza căreia persoanele suspectate de legături cu organizaţii teroriste să fie private de cetăţenie. Imamul consideră că ridicarea unei moschei şi a unui centrul cultural în inima New York-ului ar putea contribui la apropierea lumii musulmane şi a Occidentului. Unii compară ideea cu cea a contruirii unui centru cultural german la Auschwitz. În faţa acestor critici, imamul dă asigurări că vrea „să contruiască o identitate americano-musulmană”. Potrivit lui, proiectul ar putea costa între 105 şi 140 de milioane de dolari. „În lume sunt circa un miliard de musulmani Nu sunt toţi terorişti”, subliniază Mohammed-Iqbal Hossain Chowdhury, un imigrant din Bangladesh care are un chioşc de ziare în apropiere.