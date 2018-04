Proiect CONTROVERSAT! Se legalizează parteneriatul între homosexuali?

06:41:30 / 04 Aprilie 2018

PROIECT CONTROVERSAT? NU, PROIECT MIZERABIL

Oana Pizdana mare puliticianista, moare de grija lesbienelor si homosexualilor. Probabil ca a primit voturile alegatorilor in urma promisiunii ca va propune o astfel de lege, toate celelalte probleme economice si sociale revenind alde pesedeului si care, dupa cum se vede si se simte, sunt rezolvate cu succes deplin. S-a intrebat aceasta creatura daca ar fi existat astazi in cazul in care mamaica ei s-ar fi maritat cu Safta, vecina sa din cartier? De ce oare democratia se manifesta in Romania sub cele mai jalnice si odioase aspecte? Libertatea de a alege s-a transformat libertinaj, cinstea in coruptie, dragostea in prostitutie, politica in politicianism, scoala in maidan, Ne mai intrebam si pentru ce onorata redactie a telegrafistilor nu catadixeste sa-si spuna parerea in legatura cu continutul articolului, lasand putinii cititori pe care-i mai are fara sprijinul necesar formarii unei opinii corecte? Noi, cei cativa care inca mai speram si credem ca democratia insemneaza si trebuie sa insemneze regimul care ofera cele mai frumoase sanse de viata si respect pentru advaratele valori, vedem cu durere ca sunt din ce in ce mai multi cei pusi sa distruga tot si care au un singur principiu: dupa ei potopul. Sa-i felicitam pe cei care prin votul lor, au trimis in parlament toate lepadaturile. Asteptam legalizarea cat mai grabnica prostitutiei , a "parteneriatului civil" intre masculii deputai si senatori, avand in vedere ca oricum, politica este ceea ce se stie : o curva.