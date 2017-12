Proiect de 6,2 milioane de euro pentru studiul de fezabilitate la drumul expres Constanţa - Tulcea - Brăila

CNADNR va putea plăti până la 6,2 milioane euro pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar drumului expres Constanţa - Tulcea - Brăila, a cărui construcţie are o valoare estimată de peste 1 miliard de euro. Segmentul de drum vizat este parte a DN 22, în lungime de aproape 300 kilometri, care traversează judeţele Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa. Construcţia acestui drum expres, inclusiv a unui pod la Brăila, are o valoare estimată de 1,3 miliarde euro, potrivit datelor din varianta revizuită a raportului privind Master Planul de Transport. "Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din caracteristicile tehnice şi de exploatare ale drumului naţional 22, pe sectorul km 287+400 - km 86+356, care nu corespund normelor tehnice în vigoare prevăzute pentru un drum naţional expres. Se va face conexiunea drumului expres cu varianta de ocolire Constanţa în nodul rutier de la Ovidiu şi cu podul peste Dunăre în zona Brăila - Măcin", potrivit caietului de sarcini aferent procedurii. Amenajarea drumului expres va contribui la dezvoltarea economiei şi a turismului în zonă, se mai arată în document. Acordul are o valoare estimată de 19 milioane lei fără TVA, la care se vor raporta ofertanţii în elaborararea propunerii financiare, şi poate fi suplimentat cu 3,4 milioane lei prin achiziţia unor servicii similare, potrivit unui anunţ al CNADNR. Proiectul are o durată de 12 luni şi va fi finanţat cu fonduri europene nerambursabile şi bani de la buget. Serviciile vor fi adjudecate prin licitaţie deschisă, pentru preţul cel mai scăzut, iar termenul pentru depunerea ofertelor a fost stabilit la 6 februarie.