Proiect de alimentare cu apă potabilă la Horia şi Crucea

Administraţia locală din comuna Horia are în lucru un studiu de fezabilitate, care vizează alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Şiriu şi Cloşca din comuna Horia şi satul Crişan din comuna Crucea. “Este un proiect intercomunal, care presupune alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat a trei sate“, a declarat primarul comunei Horia, Gigel Sava. El a mai spus că, în acest proiect intercomunal, este cuprinsă şi comuna Saraiu, apa fiind luată de la izvoarele localităţii învecinate. Pentru că Horia se confruntă cu seceta, iar pîrîurile riscă să sece în totalitate, administraţia locală are în lucru şi un studiu de fezabilitate, care vizează realizarea a trei rezerve naturale de apă prin amenajarea de lacuri de acumulare. O altă problemă existentă la Horia este prezenţa nitraţilor în sursele de apă din comună. Pentru a rezolva aceste probleme, comuna va fi sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). “CJC a luat în serios problema prezenţei nitraţilor în apa de consum, dar şi cea a alimentării cu apă potabilă în sistem centralizat a comunei şi a alocat fonduri în valoare de 200 de milioane de lei vechi pentru neutralizarea nitraţilor din apa de consum şi alte 700 de milioane de lei vechi pentru partea de proiectare, în vederea realizării studiului de fezabilitate a proiectelor, pentru a racorda toată comuna la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Am purtat discuţii şi cu cei de la Regia Autonomă Judeţeană de Apă, care ne vor ajuta să rezolvăm această problemă“, a declarat Gigel Sava.