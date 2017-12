Proiect de canalizare implementat după cinci ani de așteptare

10:41:10 / 08 Iulie 2014

Stai linistit pct.1

In Constanta in buricul tirgului in Cartierul Primo-Compozitorilor nu tu apa, nu canalizare nu drumuri, iar primarul sta toata vara cu pantalonii in vine alaturi de Catalin Botezatu. Superb, Superb,Superb.Va venii si decontul alegatorilor odata.