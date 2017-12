Proiect de dezvoltare la nivelul fotbalului juvenil

Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, a făcut o analiză a situaţiei prin care trece fotbalul românesc, atât la nivel de club, cât şi la echipa naţională. Fostul căpitan al tricolorilor a propus ca oamenii din fotbal, dar mai ales cei din conducerea politică a ţării să pună umărul la realizarea unui proiect de dezvoltare la nivel juvenil: “Sunt multe de făcut! Pe zi ce trece suntem tot mai departe de nivelul european la care am fost, dar speranţa moare ultima. Fotbalul românesc are istorie frumoasă şi am trăit cu toţii momente superbe. Am arătat că se poate, dar, în momentul de faţă, avem foarte, foarte, foarte multe lucruri de făcut. Va fi foarte greu şi ne va costa multă muncă, organizare foarte bună şi mult timp. Trebuie să vină un moment în care cei mai mari din ţară, şi mă refer la politic, să se gândească la un lucru: sportul este un fenomen social important. Este un mod de educare a tinerilor pentru a fi competitivi. Ca să creezi campioni este nevoie de organizare, de la nivelul cel mai înalt. Şi totul se face în timp. Aşa ne-am dus în jos, aşa putem reveni la nivel înalt. Din păcate, stăm şi ne certăm între noi, iar lucrurile acestea ar trebui stopate într-o bună zi. Trebuie să găsim soluţii, să gândim pozitiv. Să ne unim într-o strategie comună, pentru că doar aşa vom putea educa tineri care să reprezinte ţara pe plan internaţional. Acesta trebuie să fie obiectivul final şi trebuie să investeşti la bază, în copii şi juniori. Fiecare club din România, din prima până în a treia ligă, trebuie să aibă academii. Aceasta ar fi prima regulă, iar a doua să ai competiţii bune, în care jucătorul cel mai bun să scrie pe teren, aşa cum îmi place mie să spun. Să fie şeful, să dicteze pe teren!”

Nevoie de susţinere financiară

Una din condiţiile pentru ca fotbalul românesc să progreseze este ca statul să se implice în susţinerea financiară a centrelor de copii şi juniori, aşa cum se întâmplă în ţările cu fotbalul avansat din Europa, iar cluburile din primele trei ligi să aibă academii de fotbal. “Fiecare ţară are două-trei echipe care fac performanţă europeană, iar restul sunt formatoare de jucători. Eu consider Viitorul un club formator, aceasta trebuie să fie definiţia pentru noi. Într-o bună zi mai câştigăm, dar depinde de buget şi de stabilitate. Ştiu aceste lucruri şi cred v-aţi dat seama cu toţii că avem nevoie de timp, dar este important ca cei de sus să-şi dorească acest lucru, ca România să formeze din nou sportivi de mare valoare şi să-i învingem pe cei de afară. Eu nu m-am simţit niciodată inferior faţă de cei de afară, dar acest lucru trebuie clădit aici, la noi în ţară. Dacă avem capacitatea de a ne organiza în acest sector, al tinerilor valoroşi, cu un proiect important, pe termen lung, de zece ani, vom putea organiza o echipă naţională foarte bună. Obiectivul final al clubului este să selecteze jucători pentru echipele naţionale, dar pentru acest lucru trebuie să aică academii. Iar acestea trebuie finanţate. Ungurii au început deja, tac şi fac, şi ne-o vor lua în faţă. Au băgat bani, dar acest lucru a venit de la Guvern, de la prim-ministru, de la preşedinte. Noi doar ne certăm, iar cearta nu facem nimic. Nu este vorba de x sau y, este problema noastră, a tuturor, a României! Să facem şi noi academii bine structurate ca în Europa. Este nevoie de bani. Înainte era un sistem care făcea ce vroia, dar nu se mai poate. A venit democraţia. Atunci ne susţinea sistemul, te lua de acasă şi te trimitea la Bucureşti. Vroiai, nu vroiai. Acum sunt cluburi private şi trebuie să lucrezi cu ele, că-şi furnizează jucători la echipele naţionale. Trebuie să creezi legi şi reguli care să fie foarte bune. La noi, susţinerea financiară este zero la copii şi juniori. Trebuie finanţate academiile şi controlate. Câţi bani ţi-am dat, ce ai făcut cu ei? Cum să întreţii 30 de antrenori la copii şi juniori fără bani, team manager, director tehnic. Dacă nu-i plăteşti, vine tata lu’ copilul şi tot aşa”, a avertizat Hagi, care s-a declarat de acord cu programul demarat de federaţie, cu privire la selecţia talentelor din mediul rural: “Trebuie să dai şansă tuturor, dar asta înseamnă să fim organizaţi. Cât de bun ai fi, dacă rămâi la un nivel nepotrivit, nu poţi progresa. Trebuie să existe o scară de urcat. Cel mai mare avantaj al meu, este că am avut aceste trepte. Am jucat la Farul, am plecat la Luceafărul, din nou la Farul, în prima ligă, apoi la Sportul, o echipă care m-a crescut, la Steaua, care mi-a dat şi mai mult, apoi afară. Nimeni nu se naşte cel mai bun, devii în timp. Trebuie să ai calitate fizică şi mentală, eu aşa selectez jucătorii”.

“Am dat cu fundul de pământ”

Nu doar fotbalul se confruntă cu o situaţia delicată, ci întreg sportul românesc, iar semnalele au venit în ultimele decenii. “În sport, am dat cu fundul de pământ, am căzut rău de tot şi ne doare. Nu este nimeni de vină, toţi suntem în aceeaşi oală, aşa că hai să căutăm soluţii, pentru că e vorba de România. Cine are puterea să decidă, să vadă că este un moment important. Să vedem ce construim, dacă suntem capabili. Cineva de sus trebuie să ne unească! Să facă proiectul de succes al României în sport”, a explicat Hagi, care a deplâns soarta Rapidului, intrat în faliment din cauza problemelor financiare: “Un club mare, de tradiţie, care a dat fotbalişti mari, nu mai există. De ce? Pentru că nu a fost susţinut. Şi nu este normal. Sunt multe cluburi în situaţia asta. Viitorul este azi, mâine poate nu, dar nu mai sunt cluburile de tradiţie. Îmi doresc să revină echipele mari, din oraşele mari, dar nu se va întâmpla până nu va exista o strategie de organizare şi finanţare. Cruyff ne spunea mereu, de la simplu la complicat. La noi, lucrurile sunt complicate, pentru că nu mai vedem partea simplă, directă, concretă şi pragmatică. Trebuie să vedem subiectul şi predicatul şi pe urmă să ne apucăm de compuneri”.

“Românul are multă minte!”

Hagi este convins că unul dintre avantajele fotbaliştilor români este faptul că sunt inteligenţi, o calitate care ne defineşte ca neam. “Nimeni în România nu şi-a pus întrebarea de ce am fost prima ţară din sud-estul Europei care a câştigat Cupa Campionilor. Pentru că suntem deştepţi, pentru că românul are multă minte, iar fotbalul este un cumul de situaţii în care trebuie să reacţionezi şi să-ţi meargă mintea. De aia am fost primii din zona asta în handbal, primii în rugby, primii care am câştigat Cupa Campionilor. Lucrurile nu sunt întâmplătoare, dar trebuie să avem proiecte. În anii ’80-’90, au existat proiecte la nivel naţional, pentru România. Acum, fiecare este în barca lui şi ne ducem la apă. Marele proiect este să construim o echipă naţională care să depăşească performanţele noastre. Să găsim unul mai bun ca Hagi, ca să nu mai vorbiţi de mine toate ziua. Există, dar trebuie să-l căutăm, să-l găsim şi să-l educăm. Şi să facem competiţie, pentru că sunt vreo zece decari. Să găsim un Popescu, un Chivu, un Belodedici, un Stoica, un Boloni. Şi să existe un concept tehnic, cu o selecţie pe tipul de jucător cu care vrem să jucăm”, a spus managerul tehnic al Viitorului, care nu crede că partea fizică poate fi o piedică de netrecut: “Dai de unul care pasează mai repede, gândeşte mai repede, se mişcă mai repede, şi te bate! Dar nu pentru că-i mai deştept, ci pentru că-i antrenat! Noi o dăm mereu pe fizic, dar se numeşte timing. Eu aveam un metru şi un pic. Nu m-am dat niciodată inteligent, dar am fost iute. Şi la minte, şi la picioare. De aia am fost foarte bun”.

