Proiect de extindere a universităţilor în afara oraşelor

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a anunţat, vineri, că este în lucru un proiect de extindere a facilităţilor universitare în afara oraşelor, ceea ce ar oferi „o atmosferă de studiu şi cercetare mult mai potrivită“. Ministrul a punctat că în România încă nu s-a reuşit asimilarea modelului de universităţi în afara oraşului, însă proiectul ar oferi „o atmosferă mult mai potrivită pentru studiu şi cercetare“. Pricopie a vorbit despre Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, care a prezentat Ministerului Educaţiei un studiu de fezabilitate privind înfiinţarea unui campus universitar în afara municipiului Suceava. „Când am văzut la MEN proiectul universităţii, campusul din afara oraşului, am fost surprins şi impresionat de amploarea conceptului, asta în condiţiile în care noi, din nou, nu am reuşit să asimilăm acest model de universităţi în afara oraşului, concept care are legătură şi cu dezvoltarea urbană a unei societăţi“, a spus Pricopie. El a afirmat că în Bucureşti sunt peste 100.000 de studenţi, în timp ce în marea majoritate a oraşelor, metropolelor, se pune problema, de ani buni, a externalizării spaţiilor de educaţie în afara oraşului, „nu doar pentru probleme de circulaţie sau de aglomeraţie urbană, dar şi pentru atmosfera mult mai potrivită de studiu şi de cercetare pe care un astfel de campus îl poate oferi“. „Între timp, au mai apărut şi alte proiecte, în alte centre universitare, şi sunt convins că împreună vom reuşi să găsim finanţarea necesară“, a mai spus ministrul Educaţiei.