Proiect de formare a cadrelor didactice la Universitatea Ovidius din Constanța

Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) va organiza marţi, 11 ianuarie 2022, de la ora 16:00, prima întâlnire la nivel internaţional în cadrul proiectului RESTART4EDU (Restart for Education in a Digital Era through Project-based E-learning), cod 2020-1-RO01-KA226-HE-095772, finanţat cu 186.529 de Euro prin Programul european Erasmus Plus, informează prof.univ.dr. Daniela Căprioară, directorul proiectului.

Potrivit sursei citate, la întâlnirea ce se va desfăşura în format online vor participa echipele care se ocupă de implementarea proiectului şi cadrele didactice din grupurile ţintă, din cadrul fiecărei universități partenere.

„După aproape zece luni de pregătiri intense, începem programul de formare prin care urmărim să încurajăm și să susținem implementarea metodei de predare și învățare prin proiecte în universităţile partenere în acest proiect. Programul va debuta cu o primă întâlnire internaţională la care vor participa toate cadrele didactice înscrise la cursul de formare, de la cele trei instituţii de învăţământ superior membre în consorţiul nostru. Agenda întâlnirii cuprinde, printre altele, prezentarea proiectului RESTART4EDU şi a echipelor de formatori. Totodată, se vor oferi detalii referitoare la structura programului de formare, dar şi la calendarul activităţilor ce vor fi desfăşurate în prima jumătate a anului 2022”, a declarat directorul proiectului.

Cursul este finanțat din fonduri europene şi se va desfăşura în perioada ianuarie-mai 2022, simultan, în cele trei universităţi. În luna iunie, cei mai merituoşi cursanţi vor participa la o şcoală de vară, organizată de Eskișehir Osmangazi University, Turcia, costurile acestora fiind suportate din bugetul proiectului.

Universitatea Ovidius din Constanța este instituția coordonatoare a proiectului RESTART4EDU (Restart for Education in a Digital Era through Project-based E-learning, cod 2020-1-RO01-KA226-HE-095772), implementat în perioada martie 2021 - februarie 2023 și realizat în cadrul unui consorţiu în asociere cu trei parteneri instituţionali: Initiatives Pour Une Formation Efficace ASBL (Belgia), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia) și Eskişehir Osmangazi University (Turcia). Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea calității procesului de predare, învățare și evaluare în învățământul superior prin promovarea metodelor active și colaborative (învățare bazată pe proiecte), utilizând resursele digitale.