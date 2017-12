Proiect de formare/training al Crucii Roşii Române

Societatea Naţională de Cruce Roşie desfăşoară prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) un proiect de dezvoltare a unui sistem naţional standardizat de formare în prim ajutor de bază, în conformitate cu standardele europene în vigoare. Proiectul urmăreşte dezvoltarea cunoştintelor în domeniul acordării primului ajutor de bază, precum şi conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa dobândirii acestor cunoştinţe. În cadrul acestui proiect vor fi implicate toate filialele Societăţii Naţionale de Crucie Roşie din fiecare judeţ din ţară, unde se va înfiinţa câte un centru de formare/instruire in domeniul acordarii primului ajutor de bază. Fondurile vor fi utilizate în vederea dotării acestor centre cu echipamente pentru training, astfel încât 5.000 de voluntari să poată beneficia de formare gratuită în acordarea primului ajutor pe durata derulării proiectului, pana in aprilie 2011. Valoare totală a proiectului este de 2.215.975 euro din care 1.988.173 euro contribuţia nerambursabilă din Mecanismul Financiar SEE si 227.802 euro contribuţia Crucii Roşii Române. Perioada de implementare: 24 luni, până în 30 aprilie 2011. Obiectivele proiectului: crearea şi acreditarea naţională şi la nivel european a 47 de centre de formare ale Crucii Rosii Române în primul ajutor de bază (echipate la standarde europene); pregătirea a 50 de formatori în conformitate cu standardele naţionale şi europene, care urmează să asigure pregătirea instructorilor şi a voluntarilor în domeniul primului ajutor de bază; informarea şi educarea populaţiei cu privire la importanţa dobândirii cunoştintelor de prim ajutor de baza şi impactul pozitiv al intervenţiilor de prim ajutor de bază în salvarea vieţii.