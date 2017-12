Proiect de încurajare a legumiculturii autohtone

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a aprobat, în luna octombrie, o nouă hotărâre în premieră la nivel naţional. Prin hotărârea aprobată de toţi consilierii prezenţi, CJC va distribui la nivel judeţean 500 de solarii în vederea dezvoltării agriculturii. „De câte ori am mers în localităţile din judeţ, oamenii m-au întrebat ce se întâmplă cu agricultura, de ce nu mai sunt sisteme de irigaţii, de ce nu avem produse româneşti de calitate. Având în vedere acestea, am decis împreună cu preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, iniţierea unor proiecte care au şi fost aprobate de consilierii judeţeni. Unul se numeşte „Consumăm produse româneşti” şi prevede realizarea a 500 de solarii în prima fază, în judeţul Constanţa. În următorii doi ani ai proiectului urmează să înfiinţăm alte 2.000 de astfel de solarii. Acestea vor fi date gratuit oamenilor gospodari din judeţ. Noi dorim să demonstrăm că este un proiect rentabil, economic, care poate crea locuri de muncă. Dorim să demonstrăm că produsele româneşti pot crea locuri de muncă şi că aceasta ar trebui să fie tendinţa la nivel naţional”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie, responsabil de acest proiect. El a precizat că interesul pentru acest program a fost peste aşteptări. „Am discutat cu primarii din comunele constănţene pentru a ne indica oameni gospodari cărora să le furnizăm gratuit aceste solarii. Am fost surprinşi să constatăm faptul că, până în prezent, de la fiecare primărie ne-au venit mai multe solicitări decât am sperat. Este un lucru îmbucurător, care ne face să ne gândim că proiectul nostru va fi un real succes. Noi sperăm ca prin acest program să-i stimulăm pe locuitorii din judeţul Constanţa să se implice în aceste programe şi, pe lângă ajutorul pe care noi îl oferim, să vină şi ei şi să se implice financiar prin achiziţionarea altor solarii care să fie proprietatea lor. Este un program pilot prin care dorim să încurajăm producţia de produse româneşti şi sper să fie încununat de succes”, a mai spus Darie.