Proiect de lege pentru arborarea steagurilor

19:52:52 / 09 Februarie 2014

Romania are un singur drapel

In romania trebuie sa poata fi arborate doar drapelele Romaniei si UE. Cine isi face drapel sa il arboreze in casa sau in sediul primariei sau prefecturii. Sa aiba drept de arborare al drapelelor altor state doar ambasadele si consulatele. In acest fel se termina cu tampeniile absurde ale maghiarilor ca doar ei fac valva in Romania pe aceasta tema.