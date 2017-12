Proiect de lege pentru organizarea unui al doilea concurs de admitere la INM

Ministerul Justiţiei (MJ) propune un proiect de lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în magistratură în perioada 2010-2011, în sensul de a se organiza şi un al doilea concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM). „În anii 2010 şi 2011, concursul de admitere la INM se organizează ori de câte ori este necesar, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de art. 15 Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, este articolul propus de MJ în proiectul de lege. Reprezentanţii MJ motivează că au luat această decizie pentru a suplimenta numărul magistraţilor de la instanţe şi Parchete, depăşiţi de volumul de dosare. „Supraîncărcarea instanţelor şi a Parchetelor reprezintă o situaţie cu un impact negativ asupra calităţii actului de justiţie şi asupra duratei de soluţionare a cauzelor, care a fost constatată şi reţinută în ultimele Rapoarte ale Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare”, spune MJ în proiectul de lege. Această situaţie este cauzată, în primul rând, de creşterea constantă a numărului de acţiuni adresate instanţelor judecătoreşti, dar şi de numărul mare de posturi vacante în sistem. Astfel, pe 1 octombrie erau vacante 418 posturi de judecător şi 492 posturi de procuror. „Instituţia care reprezintă principala sursă de recrutare a magistraţilor cu înaltă pregătire în domeniu, INM, nu a ocupat în anul 2010 toate posturile disponibile de auditor de justiţie. La ultima sesiune anuală a examenului de admitere au fost ocupate 68 de posturi dintr-un număr total de 200 de posturi finanţate de auditori”, mai arată MJ. Potrivit art. 15 din Legea nr. 303/2004, concursul de admitere la INM se organizează anual la data şi în locul stabilite de INM, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În prezent, legea nu permite organizarea mai multor sesiuni de admitere în magistratură în cursul unui an calendaristic, deşi în anumite situaţii temeinic justificate, cum este cea din acest abn, s-ar impune organizarea unor sesiuni suplimentare de admitere. Proiectul de lege pe care îl propune MJ acordă posibilitatea CSM, prin INM, de a organiza anual mai multe sesiuni ale examenului de admitere în magistratură, în funcţie de necesarul de posturi vacante ce urmează a fi acoperit. „O astfel de dispoziţie ar urma să aibă aplicabilitate temporară, ceea ce ar permite ocuparea posturilor de auditori de justiţie rămase neocupate în urma sesiunii din acest an. De asemenea, trebuie menţionat că organizarea mai multor sesiuni de examen pe an nu are efecte asupra exigenţelor examenului care se va organiza în aceleaşi condiţii şi în baza aceloraşi norme regulamentare”, se mai arată în proiectul de lege propus de MJ. Reamintim că în noiembrie, CSM a decis organizarea unui nou concurs pentru admiterea la INM în ianuarie 2011, când vor fi scoase la concurs o sută de posturi, jumătate pentru procurori şi jumătate pentru judecători. Hotărârea a venit ca urmare a slabelor rezultate înregistrate în toamnă, când au fost declaraţi admişi la INM doar 68 de candidaţi din cei peste 3.200 înscrişi.