Proiect de lege privind Visa Waiver în Senatul american

Un nou proiect de lege privind Visa Waiver a fost introdus în Congresul american, însă acesta nu favorizează România, deoarece prevede ca obligatorie o rată de respingere a cererilor de viză de maximum 10%, rata fiind în cazul României de 22,4%. În ultimii ani s-a remarcat în privinţa României o tendinţă descendentă a acestui indicator. Astfel, în anul 2009 rata de respingere a solicitărilor de viză a fost de 26,3%, iar în 2010 de 24,8%. Proiectul a fost introdus de senatorii americani Barbara A. Mikulski, democrată, reprezentând statul Maryland, şi Mark Kirk, republican, reprezentând statul Illinois. Intitulat Visa Waiver Program Enhanced Security and Reform Act, documentul beneficiază de susţinere din partea ambelor formaţiuni politice americane şi din partea preşedintelui Obama, dar şi de sprijinul Camerei de Comerţ a SUA, Asociaţiei Americane de Turism, American Hotel and Lodging Association şi National Retail Federation. Proiectul, numit Mikulski-Kirk, are ca scop încurajarea deplasărilor şi turismului în SUA.

Proiectul legislativ prevede că statele care doresc să fie incluse în programul Visa Waiver trebuie să aibă o rată de depăşire a perioadei de şedere legală (overstay rate) pentru cetăţenii care nu sunt imigranţi de maximum 3% însă oferă Secretarului pentru Securitate Internă al SUA o anumită flexibilitate. Astfel, acesta poate face excepţie de la aplicarea acestui criteriu pentru ţările a căror participare la programul Visa Waiver nu prezintă o ameninţare la adresa ordinii publice, a securităţii sau a normelor privind imigraţia şi cu condiţia ca respectivele state să coopereze pe deplin cu SUA în combaterea terorismului. Proiectul de lege ar autoriza de asemenea Secretarul pentru Securitate Internă al SUA să plaseze un stat membru al Visa Waiver într-o perioadă de probă în cazul în care rata de depăşire a perioadei legale de şedere (overstay rate) depăşeşte 3%, trimiţând astfel un mesaj puternic actualelor state membre ale programului că SUA sunt decise că acesta trebuie să fie o componentă a securităţii. În prezent, cetăţeni din 36 de state participă la programul Visa Waiver, care le permite să călătorească în SUA fără viză, în calitate de vizitatori străini, pe o durată de maxim 90 de zile.