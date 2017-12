Proiect de modernizare a sistemelor de încălzire

Primăria comunei Pantelimon trebuie să finalizeze până la mijlocul lunii august proiectul privind înlocuirea sistemelor de încălzire clasică. “Proiectul este realizat în cadrul programului “Casa Verde” demarat de Ministerul Mediului. Am întocmit documentaţia necesară pentru acest proiect şi l-am depus la Administraţia Fondului de Mediu, care l-a acceptat şi l-a trecut la finanţare. Astfel se face că am primit prima tranşă pentru acest proiect. Imediat ce am primit banii ne-am apucat de lucru”, a declarat primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu. Potrivit acestuia, în cadrul acestui proiect vor fi înlocuite sistemele de încălzire clasică, cu sisteme de încălzire din surse regenerabile la cele patru şcoli din localităţile Runcu, Nistoreşti, Pantelimonul de Jos şi Pantelimonul de Sus. De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect vor fi înlocuite şi sistemele de încălzire clasică de la primărie şi de la dispensar.