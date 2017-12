Proiect de pietruire şi asfaltare a comunei Amzacea

Localitatea Amzacea este racordată în totalitate la sistemul de alimentare cu apă potabilă, potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Constantin Radu. El a spus că, în urmă cu două săptămîni, lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă au fost finalizate, astfel că, în acest moment, toţi locuitorii au acces la apa potabilă în sistem centralizat. “La început am angajat o firmă specializată, dar banii pe care i-am dat pentru racordul pe distanţa de un km au fost prea mulţi, respectiv două miliarde de lei, motiv pentru care am preluat noi lucrările pentru restul reţelei, de cinci km. Am schimbat conducta şi am făcut săpăturile în regie proprie. În acest caz, fondurile necesare au fost de numai 800 de milioane de lei şi astfel am acoperit toată localitatea“, a declarat Constantin Radu. El a mai spus că, în această perioadă, administraţia locală are în lucru trei studii de fezabilitate. Două dintre acestea se referă la alimentarea cu apă potabilă în satele General Scărişoreanu şi Casicea, iar cel de-al treilea vizează pietruirea şi asfaltarea a zece km de drum, pe raza întregii comune. “Proiectele pentru alimentarea cu apă potabilă valorează în total 28 de miliarde de lei, iar cel pentru drumuri, 55 de miliarde de lei. Noi le-am depus la Consiliul Judeţean şi sperăm ca, după 1 ianuarie, să obţinem finanţare externă din fondurile structurale, pentru a rezolva şi aceste probleme. Fondurile structurale vor putea fi accesate numai dacă avem proiecte viabile şi care să fie pregătite din timp“, a mai spus Constantin Radu.