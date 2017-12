Proiect de reabilitare a falezei portuare

Primăria Constanţa şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) pregătesc un proiect comun de reabilitare a falezei portuare. Încă din anul 2006, când Primăria Constanţa a obţinut prin hotărâre de Guvern acţiuni la APMC, s-a pus problema reabilitării falezei portuare. La vremea respectivă a şi fost întocmit un studiu de fezabilitate pentru a vedea soluţiile necesare pentru reabilitarea falezei. A urmat apoi incidentul de pe strada Traian, unde o parte a malului s-a surpat şi unde Primăria Constanţa a efectuat deja lucrările necesare pentru stabilizarea zonei. ”Atât Primăria Constanţa cât şi APMC sunt proprietare ale unor terenuri aferente zonei adiacente Portului Constanţa. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii conducerii APMC pentru a găsi o soluţie de reabilitare a falezei. La ultima dintre discuţii am convenit că cea mai bună soluţie este întocmirea unui proiect comun de atragere a fondurilor europene. În prezent, la nivelul Primăriei Constanţa, Direcţia Patrimoniu lucrează la identificarea terenurilor ce aparţin municipalităţii în zona adiacentă Portului Constanţa. Procesul se derulează mai greoi pentru că trebuie identificată fiecare parcelă de teren, având în vedere că acolo există şi porţiuni de teren ce aparţin unor persoane private sau unor societăţi. Noi încercăm să identificăm cât mai repede terenurile ce aparţin municipalităţii pentru a putea prezenta o situaţie concretă. La rândul lor, cei de la APMC fac şi ei identificarea terenurilor care le aparţin, pentru ca ulterior să fie incluse într-un proiect comun. Din discuţiile cu membrii conducerii APMC am înţeles că a fost identificată şi axa unde trebuie să aplicăm pentru a lua banii europeni”, a declarat consilierul primarului Constanţei, Valentin Preda. Directorul APMC, Ioan Bălan, a declarat că autoritatea portuară este interesată de reabilitarea falezei. ”Cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestui proiect. Specialiştii APMC lucrează în prezent la identificarea terenurilor care ne aparţin, căutând şi cea mai bună soluţie de atragere a banilor europeni. Este păcat să nu profităm de această ocazie pentru a face ceva pentru oraş”, a declarat Ioan Bălan.