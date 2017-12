Proiect de reabilitare a infrastructurii turistice la Mangalia

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, şi secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), Răzvan Murgeanu, au inaugurat, ieri, demararea lucrărilor proiectului cu fonduri PHARE „Turism Balnear şi de Agrement Mangalia”. Potrivit primarului, proiectul valorează aprox. 5 milioane de euro şi reprezintă primul pas pentru refacerea staţiunilor şi ridicarea acestora la standarde europene. Proiectului cuprinde reabilitarea cordonului Saturn – Venus – Balta Mangalia, iar ca lucrări specifice sînt refacerea zonei circulabile. Proiectul a fost revizuit după concepţia primarului Mangaliei, care a dorit lărgirea arterei de circulaţie dintre Saturn şi Venus, de la două, la patru benzi, avînd în vedere numărul mare de autoturisme care circulă în zona plajei Saturn - Venus, în special în sezonul estival. Menţionăm că proiectul iniţial prevedea doar refacerea şoselei, pe cele două benzi existente. Pentru lărgirea şoselei s-a renunţat la o porţiune din spaţiul rezervat parcului de distracţii. „Fiecare are cîte două-trei maşini acasă, iar circulaţia în timpului sezonului este infernală. Două benzi de circulaţie nu erau soluţia ideală. În primă fază vor fi patru benzi între Satun şi Venus, după care dorim lărgirea tronsonului pînă la Olimp”, a spus Claudiu Tusac. În această zonă se realizează reabilitarea iluminatului public, realizarea alimentării cu apă, energie electrică şi canalizare, precum şi refacerea trotuarelor şi a spaţiilor verzi. Tot în acest proiect este prevăzută şi amenajarea cîtorva piscine cu apă sulfuroasă pentru tratament şi o zonă de parc de distracţie. Termenul de finalizarea este de 18 luni, iar ieri a fost predat amplasamentul către firma constructoare, ARGOS SA.

Secretarul de Stat Răzvan Murgeanu a declarat că proiectul „Turism Balnear şi de Agrement Mangalia” se număra printre problemele MDRL. „Astăzi (n.r - ieri) nu mai e o problemă, iar ceea ce se va întîmpla în cadrul acestui proiect reprezintă o creştere a potenţialului turistic în sudul litoralului. Pentru reuşita acestuia trebuie ca toată lumea să se implice, inclusiv, instituţia pe care o reprezint, care va asigura tot ceea ce este necesar pentru ca acest proiect să se poată derula”, a spus Răzvan Murgeanu. El a adăugat că a rămas neplăcut surprins de starea deplorabilă în care se află sudul litoralului. Reprezentantul Guvernul i-a criticat pe unii dintre hotelieri, care, deşi au achiziţionat unităţille hoteliere cu mulţi ani înainte, în tot acest timp nu au făcut nimic pentru a aduce îmbunătăţiri asupra obiectivelor pe care le deţin. „Este impardonabil ce se întîmplă în sudul litoralului şi cred că trebuie ca această parte a României să devină zonă de interes naţional, trebuie să urgentăm lucrurile pentru dezvoltarea turismului din sudul litoralului şi de aceea voi încerca să am o discuţie cu ministrul Turismului, Elena Udrea, care am înţeles că are un proiect pentru refacerea acestei zone”, a spus Răzvan Murgeanu.